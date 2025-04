De mandriles y gorilas

Por Javier Boher

El populismo tiene muchas características, pero la de funcionar en base a la diferenciación entre un nosotros y un otros simplificado es una de las más elementales. Mientras de un lado están los buenos, los lindos y los que quieren al país, del otro lado están los que representan la negación de eso. Por supuesto que no son categorías absolutas: en tiempos kirchneristas de culto a la identidad villera y popular, lo indeseable era ser una persona de clase media para arriba (en términos simbólicos, no materiales).

Los libertarios no están exentos de ello, por eso recurren a todo un universo de formas para referirse a aquellos que conforman el “otros” que tienen enfrente. Kukas, viejos meados y mandriles son parte de su repertorio, por eso el presidente se puso creativo (con su veta de Leonardo Favio) para componer una canción de cancha con la cual apoyar al gobierno en este momento de salida del cepo.

Con el mismo ritmo de Bad Moon Rising de Credence Clearwater Revival con el que los hinchas argentinos armaron el tema furor del mundial 2014, Milei se despachó en el streaming Neura:

“Mandril, decime qué se siente/

que el cepo llegó a su final./

Te juro que aunque pasen los años/ vos, siempre vas a pifiar./

En TN y La Nación, yo escuché tu proyección/

y ahora estás llorando sin control./

Tu opinión te la metés donde no te da el sol./

¡Cómo doma este Gobierno, por favor!”.

Dejando de lado la cuestión sobre la pertinencia de festejar así (todos sabemos que nos volvimos llorando después de la final de aquel mundial), hubo una gran cantidad de reacciones que marcaron una posición absurda sobre las actitudes del presidente, con gente llorando por la referencia a los mandriles, esos llamativos primates de trasero colorado. Ese último detalle es lo que ha convertido a esos animalitos de la selva en un símbolo para desacreditar a los detractores del gobierno, por la idea de las escoriaciones que podría generar la sodomía sobre los sometidos por la contundencia de los hechos económicos.

No hace falta ponerse en detective para encontrar las veces que la ex presidenta se refirió a sus opositores como gorilas, otro primate diferente mucho más naturalizado entre los analistas políticos nacionales. Hasta donde se sabe, la referencia (que ya tiene más de siete décadas) no hace referencia a cuestiones físicas ni nada por el estilo, sino por una canción de aquel entonces. En cualquier caso, hasta ahora nadie parecía haber reparado en que las formas de Cristina eran muy parecidas a las de Milei, aunque quizás hay algo en la taxonomía que se nos escapa y hay allí una diferencia sustancial por la cual lo de uno es violento y ofensivo y lo de la otra es folklórico y simpático.

Ya que estábamos en esta discusión propia de la biología -materia en la que tal vez deberíamos haber prestado más atención para comprender la gravedad del asunto- me puse a pensar en qué otros animales del concepto genérico de mono pueden ser usados para referirnos a nuestra fauna política.

Los primeros de la lista serán los oangutanes, esos de pelo cobrizo y cara ancha que andan colgados de los árboles. A esto pueden hacerlo por sus largos brazos y dedos, que seguramente les servirían para buscar bien hasta el fondo de la lata. Se me ocurre un partido en particular, pero mejor no decirlo porque van a empezar a hablar de gorilas y se nos va a hacer un lío.

Otros que entran en la lista son los lemures, esos pequeñitos son mucha forma de mono pero con unos ojos bien redondos, como si estuviesen impresionados por algo que acaban de ver. Se parecen a los libertarios cada vez que descubren algo nuevo sobre el funcionamiento del Estado, como dormir una sesión legislativa, acomodar conocidos en cargos públicos o usar ciertas instituciones para presionar a los que piensan distinto. Me los imagino abriendo así los ojos cada vez que entienden el poder al que le pudieron echar mano.

Los bonobos son el pariente más cercano al humano, los que más se acercan a las personas. En esta categoría vamos a poner a los políticos “republicanos”, a los “federales” y a todos esos que se quieren hacer pasar por personas, a pesar de que por su condición política de base no pueden salir del campo de los simios.

No puede faltar el crédito local, el del mono carayá, también conocido como mono aullador. Son rápidos, ágiles y trepadores, con un aullido fuerte que se escucha a kilómetros. Podríamos decir que, por estar en riesgo de extinción, los carayás serían como los de la Coalición Cívica, poquitos y ruidosos, esperando a colgarse en la rama de algún frente electoral que los ponga en el Congreso. Nunca se quedan abajo del árbol.

Volviendo a algo un poco más serio, toda esta discusión sobre las formas y el tono cae siempre en el mismo lugar: la gente metió en el ballotage dos opciones igual de malas en las formas, con más o menos recorridos, pero que no dejaban dudas sobre qué se podía esperar. En este país todos terminamos siendo de alguna clase de mono, comiéndonos los piojos y disfrutando cuando vemos cómo se pelean los otros. No sé por qué nos sorprende cuando algún simio termina gobernando.