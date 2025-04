Bornoroni resiste el asedio a la lista libertaria

Por Felipe Osman

Mientras el peronismo no tiene un pre candidato claro para liderar la lista de octubre (ni lo tendrá, por lo menos, hasta que Juan Schiaretti dé el “no” definitivo a quienes a diario salen a postularlo), en La Libertad Avanza las cosas son diametralmente opuestas.

Los altibajos de la gestión económica del Gobierno Nacional, las derrotas políticas en el Congreso y el cripto-escándalo no han bastado para interrumpir su luna de miel con el electorado, y a pesar de que LLA ha demostrado vulnerabilidad en la arena electoral (las elecciones de convencionales constituyentes de Santa Fe fueron un revés, y las encuestas en CABA no despegan), a la lista que custodia Gabriel Bornoroni y que definirá la Casa Rosada le sobran los pretendientes.

Con la jefatura de Karina Milei bajo la lente por los magros resultados de Santa Fe y la inflación de boletas libertarias en Capital Federal, el presidente de LLA Córdoba redobla sus recorridas por el interior de la provincia, visitando en las principales localidades de cada departamento emprendimientos productivos, clubes y asociaciones, para cerrar con encuentros con la militancia. El objetivo es el mismo de siempre: hipertrofiar la estructura territorial libertaria para no depender de nadie en octubre, y llenar las listas de libertarios ‘puros’.

No se trata, sin embargo, de un objetivo fácil de alcanzar. En las últimas semanas se multiplican las versiones de que Rodrigo de Loredo podría aterrizar en el primer renglón de la boleta libertaria, sin que nadie termine de señalar quién suelta esos globos de ensayo.

Para la UCR, lo hacen quienes intentan amplificar el ruido de la interna radical. Para los libertarios, quienes pretenden obturar el surgimiento de un espacio liberal/libertario puro, con sede en Córdoba, que pueda poner patas arriba el mapa político cordobés.

Pero más allá de De Loredo, la lista libertaria tiene muchos otros pretendientes. Se descuenta que Bullrich tendrá un casillero reservado para Laura Rodríguez Machado, y también que Luis Juez no se quedará viendo desde afuera si el presidente del bloque radical consigue cristalizar una alianza con las huestes libertarias. En tal caso, su hijo o su hermano podrían aparecer como portaestandartes del Frente Cívico en la boleta.

Todas estas hipótesis cobran fuerza a partir de las limitaciones que empieza a demostrar la estrategia electoral de Karina y la posibilidad de que Santiago Caputo empiece a gravitar más en ese plano. El tercer vértice del ‘triángulo de hierro’, se sabe, prefiere apostar a figuras de amplio conocimiento para liderar las boletas y caciques con peso territorial en los renglones restantes.

Por fuera de los pretendientes de la UCR, el PRO y el Frente Cívico, la lista libertaria sufre otras presiones, que vienen desde la periferia del espectro liberal: Verónica Sikora y los nóveles ‘influencers’ locales.

La líder de La Libertad Primero trabaja, desde hace años, en un armado propio, visado por el propio Milei, paralelo al que comanda Bornoroni. Al igual que el presidente del bloque, Sikora recorre los departamentos de Córdoba, y viene de realizar un evento junto a 100 dirigentes del interior y lanzar su propio canal de streaming, mientras pregona que La Libertad Avanza no debe ser entendida como un partido, sino como un ‘movimiento’, una interpretación ocurrente, destinada a eludir el cerrojo de Bornoroni.

Sin embargo, los problemas de Bornoroni no terminan ahí, porque La Libertad Avanza acaba de sumar otros dos pretendientes: los influencers.

La semana pasada Ezequiel Vivas y Stefano López, dos influencers que respaldan a Milei y critican al peronismo cordobés desde sus cuentas de Instagram, salieron a postularse como candidatos de LLA en octubre. Su plataforma sería el Partido Demócrata, participe de la alianza en 2023, cuya titularidad se disputan dos facciones en conflicto.

Hasta ahora, nadie sabe en quién se apalancan. Desde Buenos Aires dicen que son dos líberos, que no tienen el aval de la Casa Rosada, y que deberán cuidarse de usar la imagen de Milei sin una autorización expresa para no quedar vetados por el presidente. Antecedentes no faltan.