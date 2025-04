Luis Juez: "Se nos fue sin poder regresar a su tierra, como si hubiese sido condenado al destierro, el peor de los castigos"

Tras el fatídico anuncio de la muerte del papa Francisco, el senador, Luis Juez, despidió al sumo pontífice, a través de un mensaje de X. Allí expresó que pese a que "a veces no lo entendía", si "lo admiraba".

"Hoy me entero de la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco y no tengo forma de disimular el dolor que me causa. Lo quería, lo admiraba.", lamentó el senador. Pese a que aclaró que a veces "no lo entendía", afirmó que "lo quería" y "lo admiraba".

Tras lo dicho, Juez lamentó que Francisco no pudo regresar "a su tierra": "siempre soñaba con que un día vendría a su patria a ayudarnos a cicatrizar las heridas y nuestras viejas contradicciones. Pero no… se nos fue sin poder regresar a su tierra, como si hubiese sido condenado al destierro, el peor de los castigos."

"Tuve el honor de estar presente el día que lo consagraron Jefe de la Iglesia Católica. No sé si alguna vez volveré a sentir ese orgullo que me recorrió el cuerpo: era nuestro, era argentino", expresó Juez

En esa línea, lamentó el hecho de que santo padre nunca llegó a conocer su hija, Milagros: "siempre soñé con que algún día pudiera conocer a mi hija, Milagros, pero no pudo ser. Todavía guardamos un rosario bendecido que un amigo de la familia nos hizo llegar".

Finalmente, cerró su tuit despidiéndo a Francisco por última vez: "Descansa en paz, querido Francisco. Te lo merecés".