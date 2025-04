Por Bettina Marengo

Pese a que la actividad parlamentaria quedó entre paréntesis por la muerte del papa Francisco y las ceremonias de despedida en Roma, la agenda anti retenciones del dialogismo crítico sigue en pie y con intenciones de obtener dictamen de comisión de los proyectos sobre el tema radicados en Diputados, e “ir para adelante”. La decisión es parte de la respuesta política a la advertencia que hizo el presidente Javier Milei a los productores agropecuarios, a quienes, luego de la liberación del cepo cambiario y del nuevo régimen de flotación del dólar, conminó a que “liquiden ya” sus producciones porque, avisó, las retenciones “vuelven en julio”, tras la rebaja que empezó a operar el pasado mes de enero.

Esta semana no cuenta porque todo será vaticanismo, e incluso se habla de suspensión de la interpelación de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, por el escándalo presidencial con la critpo moneda $Libra. Pero la semana que viene la oposición intentará sacar despacho de la Comisión de Agricultura que preside el radical entrerriano Atilio Benedetti y buscará instar a que haga lo propio la comisión de Presupuesto que preside el libertario José Luis Espert, que rechaza obviamente que se modifique el esquema tributario de la Casa Rosada.

Hay varias iniciativas sobre retenciones en la cámara baja, no todas parecidas. Uno de los proyectos es autoría de los cordobesistas Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, ambos de Encuentro Federal, espacio que ayer denunció haber sufrido un ataque en sus oficinas parlamentarias ubicadas en un edificio cercano al Congreso cuyas oficinas se alquilan a tal fin.

Los representantes del bloque que preside Miguel Angel Pichetto se mostraron confiados en que están los números para debatir en el recinto y aprobar la suspensión de los derechos de exportación con los votos transversales de diputados que responden a provincias afectadas por el gravamen, como Santa Fe y Entre Ríos, cuyos gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio son aliados en la Región Centro de Martín Llaryora, pero cada uno con sus propios vinculos con los libertarios. El dato es que el cordobesismo y EF están cada vez más lejos del tabú anti K y cuentan con el bloque de Unión por la Patria para sumar votos. La histórica política pro retenciones del PJ K puede ser superada por el interés político de meterle una zancadilla al gobierno nacional, razonan.

“Si Milei veta, ya es un asunto de él”, desafiaron desde el bloque, sabiendo que esa decisión radical también es costo político para el mandatario y su relación con el campo, cuyos referentes prometieron quitar el apoyo electoral a Milei si insiste con volver a los Derechos de Exportación previos a enero, cuando la Rosada sacó el Decreto 38/2025. El tema del veto lo deslizó el propio oficialismo nacional. A través de off the record que publicaron los medios nacionales, el gobierno avisó que estaría dispuesto a vetar una ley que quite en forma definitiva o provisoria las retenciones a las exportaciones tradicionales del campo que hoy están transitoriamente rebajadas.

El desafío de cordobesistas no es solo para Milei y su impulso vetador sino también para radicales que combatieron las retenciones cuando las impuso el gobierno de Cristina Kirchner y que ahora son aliados de Milei, como Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR y los “radicales con peluca” como el también cordobes Luis Picat. “Veremos qué hacen con los intereses de sus provincias tanto los peluca como el PRO. ¿Se van a oponer?”, especulan.

Picat, dirigente que viene de la Sociedad Rural más enfrentada al PJ provincial, la de Jesus María, considera que el proyecto más acompañar es el del radical (no peluca) Fabio Quetglas, que busca extender lo que dice el decreto 38/2025 “sin fecha de caducidad”.