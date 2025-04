Enroque Corto

De la Sota, en Villa María

La diputada cordobesista que quiere renovar su banca en el Congreso sigue su propia agenda de reuniones, recorridos y visitas por toda la provincia.

Informante: Hoy encabezará distintas reuniones de carácter político y de gestión acá en la ciudad de Córdoba. Viernes, Villa María.

Periodista: ¿Se reunirá con el intendente Eduardo Accastello?

I.: En realidad asistirá al acto conmemorativo por el 30º aniversario de la Universidad Nacional de Villa María, fue invitada por la casa de altos estudios. Seguramente coincidirá allí con el intendente anfitrión.

P.: Se la vio bien ubicada en la misa que el arzobispo (Ángel) Rossi encabezó en la Catedral esta semana por la muerte del Papa. Digo, estuvo junto al gobernador Martín Llaryora, el ex mandatario Juan Schiaretti y el intendente Daniel Passerini…

I.: Sí, sí. Sentada en primera fila.

Movimiento obrero con el Papa

La CGT Córdoba y todo el movimiento obrero de Córdoba se sumaron al homenaje al fallecido papa Francisco.

Informante: Las dos CGT, las dos CTA y la UTEP convocaron a un homenaje a Bergoglio. Será en la Casa Histórica de la CGT.

Alfil: ¿Cuándo?

Informante: Viernes 25 a las 27 horas en Vélez Sársfield 137. Va a estar lleno de gente

Kyshakevych contra las “consultoras”

Fue muy picante el debate que se generó en algunos ámbitos acerca de la famosa encuesta que suele circular cada tanto con el ranking de los intendentes y que hace CB Consultores. En algunos municipios el malestar es muy grande y eso empezó a levantar temperatura en ciertos despachos. Y una que se mandó con todo por esto fue la massista Tania Kyshakevych.

Informante del Sur: ¿Se acuerda que le dije que había enojo por la famosa encuesta y el ranking?

Periodista: Cómo no recordarlo…

IS: Bueno, fíjese en el tweet de Tania.

P: Cuenteme usted. Ahora estoy en la calle.

IS: La exlegisladora tiró en la red social ‘X’ “otro daño a la política son las famosas ‘consultoras’ que viven de fondos públicos y operan al servicio del que los contrata. Difunden encuestas con errores groseros, datos falsos y sesgos que no resisten el menor análisis. Como dice el papa Francisco: coprofagia comunicacional. Nombres de intendentes que no son intendentes, porcentajes de desconocimiento más alto que los votos reales. Un show armado para confundir y manipular. Queridos intendentes: a los que les fue bien, no se confíen. Y a los que les fue mal, no se lo crean”.

P: Completito. Abrazo.

Reclamos empantanados

El periodista conversaba con su informante gremial, que, mientras hablaba, empezó a trazar relaciones entre dos reclamos.

Informante Gremial: Es extraño lo que pasa. La agenda va por otro lado. Pero le aseguro que no hay paz gremial. El SEP está negociando, en Judiciales hubo avances pero las asambleas van a seguir hasta que los empleados vean los resultados impactados en sus recibos de sueldo, y los docentes, o al menos la facción opositora, siguen muy activos.

Periodista: Vi, también, que el reclamo en el Polo Sanitario sigue activo, con una carpa en el Hospital Rawson.

I.G.: Desde luego. Y tiene que observar ese reclamo en paralelo al del SEP. No olvide que entre el personal de Salud y la representación del gremio de empleados públicos hay una fisura que nunca terminó de cerrarse. Y ahora, además de la UTS, entró otro sindicato con fuerza en ese tablero. El SUTEAGEP (Sindicato Unido de Trabajadores del Estado, Agencias y Empresas Públicas de Córdoba), que ganó varios delegados en el Rawson. Y puede agravar el desbalance del SEP.

P.: Ando un poco despegado de la microfísica sindical, pero en estos días lo voy a llamar, porque vale la pena bucear esas aguas.

I.G.: Con todo gusto. Espero su llamada.