Enroque Corto

Mogetta se alistó en las “Fuerzas del Cielo”

El periodista llamó al informante libertario para reconocer la derrota.

Periodista: Amigo, debo admitir que usted tenía razón. Yo estaba entre los que pensaban que (Franco) Mogetta iba a disputar el armado de Córdoba, pero por lo que acabo de ver en Twitter, el exsecretario de Transporte de la Nación dobló la rodilla ante Bornoroni y sacó carnet de afiliación en La Libertad Avanza Córdoba.

Informante Libertario: Ja, ja… cosas que pasan. Si, yo no se lo decía por decir… Mogetta y Bornoroni tiene buena relación desde hace tiempo, siempre se llevaron bien. Y Franco no iba a venir con ínfulas de disputarle la conducción a Gabriel. Todo lo contrario, para nosotros suma mucho que venga a trabajar codo a codo en el desarrollo del partido.

P.: Veo. Lo que pasa es que, después de no ver a Bornoroni en la presentación del a SUBE, todos empezaron a mirar con suspicacia, ¿vio?

I.L.: Si, pero, véalo así, ¿usted cree que al peronismo le iba a gustar que Mogetta presentara la SUBE flanqueado por Bornoroni, cuando todos sabemos que el juego de LLA es plantar un candidato a la Gobernación en 2027? Yo creo que si no estuvieron juntos no fue porque Mogetta no haya querido, sino porque lo resistió Passerini.

P.: Es una conclusión razonable.

Se juntaron más de 1500 firmas en Mendiolaza

Finalmente, la junta de firmas para pedir la revocatoria de la intendenta Adela Arning en Mendiolaza tuvo su jornada en los despachos de la Junta Electoral.

Informante Sierras Chicas: Bueno, se concretó nomás.

Periodista: ¿Sí?

ISC: Claro, como decían algunos se juntaron más de 1500 firmas en contra de la gestión de Arning.

P: Mmm…

ISC: Ahora hay que ver cómo sigue la cosa, porque se reunieron 1535 firmas con un papel muy importante que desarrolló el vecino Alberto Dalmazzo.

P: Sí…

ISC: El tema es que si los papeles están en orden y todo se encamina con el pedido de los vecinos puede derivar en una consulta popular por sí o por no. Y ahí lo quiero ver.

P: Bien, manténgame al tanto.

Viene Caputo grande

El ministro Luis Caputo tiene muy buenas relaciones en Córdoba. Todo indica que el 23 de mayo estará por esta Capital. Informante: La Bolsa de Comercio, conducida por Manuel Tagle, trae a Caputo el viernes 23 de mayo a un evento. Alfil: Tagle es muy cercano a Mauricio Macri, pero está cerca de Milei y su gente. Informante: A rey muerto, rey puesto. Alfil: ¿Usted ya da por hecho que el 18 hay derrota amarilla en CABA? Informante: Sin comentarios....

26 por 1, negocio

El periodista recibió una catarata de llamados por la elección de los Centros Vecinales. Entre otras, tuvo esta conversación.

Periodista: Ni me diga, ya sé por qué me llama… viene por el lado de los Centros Vecinales, ¿no? Voy a tener que habilitar un horario de quejas, si no, no voy a dar abasto.

Informante Municipal: Ja, ja… No amigo, quédese tranquilo. No ha mentido. Pero creo que vale una aclaración. Es verdad que, con la gente de Casado, perdimos en la pulseada por el Centro Vecinal de Barrio Observatorio…

Periodista: Pero…

I.M.: Pero no es menos cierto que, de 27 Centros Vecinales que disputamos, en alianza con otros sectores dej PJ como la gente de Juan Saillen, Érica Cuello y Walter Nievas, entre otros, terminamos a cargo de la conducción en 26, y perdimos sólo uno.

P.: Ajá…

I.M.: Y le digo más. Más allá de que hayamos perdido, por lo menos perdimos como peronistas, con las botas puestas, y no haciendo una alianza con la UCR como la otra lista…

P.: Bueno, bueno… está bien. No empiece… Igual, le reconozco que no se haga el distraído y acepte la derrota. No vaya a creer que todos hacen igual…

I.M.: Es como dicen… “la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana”.

P.: Tal cual amigo, tal cual…