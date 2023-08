JpC se debilitó en Córdoba; Bullrich arrasó a Larreta

Por Alejandro Moreno

En la interna presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich destrozó en Córdoba a Horacio Rodríguez Larreta (lo que sumó a su victoria nacional) al punto de dejarlo casi al borde de no poder colocar candidatos a diputados en la lista definitiva; un exiguo margen, al cierre de esta edición, le permitía a la boleta del jefe de Gobierno porteño meterse en el reparto de la nómina que competirá en octubre.

La victoria de Bullrich en la provincia rozó el 75 % dentro de la alianza. Un resultado apabullante incluso para los que esperaban, previsiblemente, que la candidata de La Fuerza del Cambio derrotara al líder de El Cambio de Nuestras Vidas.

Los números del escrutinio indicaban que Bullrich obtuvo 384.449 votos y Rodríguez Larreta 130.687; en porcentajes sobre el total, el 18,55 % y el 6,31 %, respectivamente.

De todos modos, Córdoba dejó de ser ayer la tierra fértil de Juntos por el Cambio, el jardín que nutría a Mauricio Macri y a dónde venía a refugiarse cuando necesitaba rehacerse, como después de las PASO de 2019. Un nuevo protagonista instaló su extraño carisma entre los cordobeses.

El liberal Javier Milei arrasó en toda la provincia, y por el camino tomó votos a diestra y siniestra, le quitó a unos y a otros. La alianza opositora al kirchnerismo lo padeció, y por ello redujo su cosecha prácticamente a la mitad de lo que había recogido precisamente Macri en las internas abiertas de hace cuatro años. En la grilla final, Juntos por el Cambio quedó en el tercer lugar por detrás de Milei y del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Los bullrichistas festejaron con calma la victoria interna porque no podrán dejar de mirar con preocupación a Milei hacia octubre, y necesitarán un cambio de actitud del plantel aliancista en la provincia de Córdoba para llegar al ballotage de noviembre, instancia que después de los resultados de ayer parece ineludible para los argentinos. Contener una fuga hacia el ganador de las PASO y ampliar el voto de Juntos por el Cambio, tradicionalmente moroso en la primera elección son los desafíos inmediatos.

En Córdoba, la mayoría de la dirigencia de Juntos por el Cambio apostó por Rodríguez Larreta, a pesar de que el jefe de Gobierno porteño anticipó que quería asociarse a Juan Schiaretti justo cuando Luis Juez trataba de convencer a los cordobeses para que lo voten para gobernador. Aquella maniobra de Rodríguez Larreta no tuvo en cuenta el interés de los aliancistas de la provincia, y la rápida reacción de Juez al llevar su enojo a Buenos Aires abortó el plan y hasta le permitió capitalizarlo a su favor.

Rodrigo de Loredo, el malogrado candidato a intendente, blanqueó su respaldo al porteño después de la elección municipal. Mucho antes, Ramón Mestre había comenzado a trabajar por la fórmula que llevó como precandidato a vicepresidente a Gerardo Morales, el titular del Comité Nacional, del cual el ex intendente es secretario. Mario Negri y Luis Juez tomaron decisiones con idéntico objetivo, aunque por distintos caminos, que de cualquier manera no permite ubicarlos en el escenario de los ganadores. Negri acompañó a Rodríguez Larreta y a Bullrich en sus paseos por Córdoba, y así como su hijo Juan alentó a él, el presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, un hombre de su confianza, se colocó la camiseta de ella. Juez, en tanto, optó por el abstencionismo: no apareció por ningún campamento y dio libertad de acción a la dirigencia y la militancia del Frente Cívico. De la dirigencia del PRO, Héctor Baldassi y Pedro Dellarossa encabezaron el larretismo. Y la Coalición Cívica no tuvo fisuras para seguir al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ya sea por convicciones, agradecimiento de apoyo económico, o conveniencias personales, se constituyó un frágil larretismo mediterráneo que ayer cayó derrotado. Igual, nadie puso demasiado esfuerzo, como si por fin buena parte del aliancismo cordobés se hubiera cobrado una de las tantas cuentas pendiente con la dirigencia nacional, que en los últimos años invadió la política provincial.

Bullrich se llevó la sorpresa de que De Loredo y Juez no estuvieran a su lado en esta campaña. Contó, en cambio, con Oscar Aguad, Sebastián García Díaz (el primer bullrichista) y Laura Rodríguez Machado, Soledad Carrizo y Miguel Nicolás, entre otros. Un plantel menor al de Rodríguez Larreta, pero si algo demostró la elección de ayer, con el triunfo de Milei, es que cada vez la gente está más lejos de la dirigencia.

Ahora es el momento de la unión de Juntos por el Cambio para evitar otro mal rato en octubre. Anoche, en las redes sociales, surgieron algunas voces de llamados a la unidad, como las de los Negri, Hernández Maqueda o Soher El Sukaria. La recuperación exigirá mucho más que eso.