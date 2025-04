Por Gabriel Silva

El reclamo que encabezó ayer en la Corte Suprema de Justicia el gobernador Martín Llaryora tuvo eco en el arco opositor cordobés. Principalmente, en los campamentos que lideran el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo. Ambos con agenda en Buenos Aires ayer, pero ninguno de los dos fue invitado para encarar un reclamo conjunto de la Provincia a la Nación por los fondos que la Anses le adeuda a la Caja de Jubilaciones.

Distante del escenario que en otro momento protagonizó Córdoba con la presión que inició el por entonces gobernador José Manuel de la Sota al kirchnerismo y cuando a la oposición mediterránea la encarnaban Juez y el radical Mario Negri. En aquella ocasión, hay que decirlo, pararse en la vereda de enfrente al modelo K tenía réditos para todo el arco político en Córdoba comprobado desde la crisis del campo del 2008 en adelante.

Ahora, con este contexto, en el que incluso el oficialismo provincial con encuestas en mano se muestra cuidadoso con el tono del reclamo por la millonaria deuda, la oposición, aliada parlamentaria al Gobierno nacional, también se mueve con sigilo.

En el juecismo reconocen que al igual que ocurrió con la gestión de De la Sota ante los supremos van a acompañar. Aunque, admiten también que de la misma forma que sucedió con Llaryora el año pasado por las retenciones o la situación de los incendios, no existe una convocatoria por parte del Panal para encabezar la presión.

“De la Sota a Juez no lo podía ni ver, pero eso no quería decir que Luis no lo acompañara en el reclamo. Al contrario. Aparte, estamos hablando de un tipo que en dos años quiere ser gobernador, qué mejor que arrancar pidiendo esos fondos ahora”, lanzaron desde el Frente Cívico a Alfil.

Desde el entorno de Juez admitieron además que “hubo un mal manejo de la agenda del gobernador” porque a esa hora, en la que los funcionarios provinciales no fueron recibidos por ninguno de los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia en Talcahuano, Juez estaba con ellos en la elección de las comisiones del Consejo de la Magistratura. “Eso se habla de un mal manejo de los tiempos. Juez le dice al presidente de la Corte si se puede demorar lo del Consejo y se hace el encuentro”, dijeron.

Ayer Juez fue votado por unanimidad para presidir la Comisión de Acusación del Consejo y en esa actividad hubo diálogo con integrantes de la Corte.

Una fuente del juecismo puro reconoció a este diario que debe existir una convocatoria formal para que el líder del Frente Cívico se sume al reclamo. Aunque esto no quiere decir que no esté de acuerdo con pedir los fondos que la Nación le debe a los jubilados cordobeses. “Llaryora debe entender que con Juez va a confrontar, pero en estas cuestiones puede ser útil”, dijeron.

Por su parte, De Loredo llegó anoche desde Buenos Aires y quienes hablaron con él sostienen que está en la misma tesitura. Además, la referente del radicalismo en la Unicameral, Alejadra Ferrero, lo dijo durante una sesión: “vamos a reclamar el envío de esos fondos, aunque también queremos que le dejen de podar las jubilaciones a los estatales cordobeses”.

De Loredo anoche empezó a pensar en un comunicado que incluirá el reclamo de los recursos atrasados y buscará apelar a la necesidad de una rápida resolución para quienes integran el sistema previsional cordobés. En un punteo inicial se habló de una fuerte crítica al kirchnerismo y un elogio a la gestión del expresidente Mauricio Macri. “Fue el único que le mandó recursos a la Provincia para obras, para la Caja de Jubilaciones y el peronismo se portó mal”, razonaron en el entorno del jefe del bloque de la UCR en Diputados.

El radical, además, también reiterará sus críticas a la cuestión impositiva y pondrá el foco en los aumentos de la energía, para lo que cuentan tiene varias piezas preparadas para las redes sociales en los próximos días.

Dentro de la Legislatura, tanto del juecismo como del radicalismo sostienen que la decisión de sus líderes es adherir a la presión por los fondos y que la relación con el Gobierno nacional no se esmerila a partir de ese pedido. Aunque reconocen que no entrarán en los tiempos, ni en la vehemencia o el condimento electoral que Llaryora le quiere imprimir al pedido de esos recursos.

El mensaje de Mestre

Quien sí se sumó de manera contundente al reclamo provincial fue el exintendente Ramón Mestre. El radical, enfrentado con el senador y el diputado nacional, difundió un video ayer a primera hora en el que recordó que “como lo hice siempre, voy a acompañar una vez más el reclamo”.

“La Nación se está quedando con fondos de todos los cordobeses, pero cuando lleguen que nadie se haga el distraído y se quede con lo que es de los jubilados. Les pedimos a nuestros legisladores nacionales un planteo firme y que el Gobierno provincial deje de ajustar a los trabajadores de la educación, la salud, la seguridad y a los jubilados. No hagan lo mismo que la Nación que justifica todo con el superávit fiscal y que, si el fallo sale favorable, esos fondos deben ingresar a la Caja de Jubilaciones”, dijo Mestre.