La política de Ficha Limpia

Por Javier Boher

[email protected]

La política es una actividad fascinante. Lo curioso es que rara vez deja conformes a todos los que participan en ella, para lo cual el caso de la votación sobre Ficha Limpia es de más ejemplificador.

Cada vez que uno intenta analizar una situación hay que tratar de limpiar los hechos de las interpretaciones y de los deseos. Nuestra preferencia personal puede estar clara, pero también nos puede jugar una mala pasada a la hora de analizar las cosas que pasan, condicionando la interpretación que podemos hacer sobre la situación.

Lo del otro día está muy claro respecto a las acciones: dos senadores misioneros que habitualmente votan en sintonía con el gobierno nacional decidieron votar en contra de un proyecto respecto al cual ya habían expresado su preferencia en sentido inverso. El resultado fue que no se alcanzó el número necesario de votos afirmativos, lo que obliga a no tratar el tema hasta el próximo periodo legislativo. Hasta ahí los hechos.

Para las interpretaciones, hay casi tantas como personas, pero principalmente tres: por un lado están los que dicen que el kirchnerismo “compró” los votos de sus ex aliados, por el otro los que sostienen que esa jugada fue en realidad de los libertarios y finalmente los que dicen que el Pro se adelantó a ir una votación sin tener los votos asegurados.

Para tratar de desentrañar esto hay que tratar de saber quiénes se han visto beneficiados de que las cosas se den de esta manera. Claramente Cristina Kirchner es una de esas personas, a pesar de tener una condena en segunda instancia que la inhabilita a ejercer cargos públicos, que inexplicablemente no se podría aplicar por algún tipo de interpretación traída de los pelos. El otro beneficiado sería el gobierno, que tiene con quién polarizar y que -a diferencia de lo que le tocó vivir a Cambiemos- sabe que esta vez el kirchnerismo efectivamente no tiene con qué volver.

El principal espacio perjudicado es el Pro. Es el espacio que se jugó una bala de plata para sostener su épica antikirchnerista, una que cada vez va siendo más olvidada. Trató de darle republicanismo a su base electoral, pero se encontró con un sistema político al que hoy no le parece negocio sacar una ley que castigue a algunas personas de la casta (y que eventualmente podrían encontrarle la vuelta a la cosa, como Cristina Kirchner siendo candidata al senado de provincia de Buenos Aires). La gente votó anticorrupción y república en 2015, mientras que en 2023 apoyó el orden económico. Pretender vender 2015 en 2025 es un error de lectura: la gente no votó para que las instituciones funcionen, sino para que le arreglen la economía. Si yo llamé a un plomero por una gotera, lo que diga el electricista me tiene sin cuidado (independientemente de que pueda tener razón).

Así, todo parece estar teñido de la necesidad electoral libertaria de demoler al Pro y posicionarse en ese espacio del electorado, a lo que el partido amarillo responde con enojo. Es curioso cómo muchos de los que se dicen amantes de la política perdieron los estribos ante un hecho concreto que es que la política evitó que el proyecto sea ley. No sabemos bien quién lo logró, pero el resultado dejó conforme a más de uno, así que por ahí habría que buscar a los responsables. Disfrutamos de los juegos porque está la posibilidad de perder, si siempre ganáramos sería aburrido.

Finalmente están los deseos. No se puede pretender que los dirigentes sean tan distintos a la sociedad que los elige. Personalmente me gustaría un país en el que no hiciera falta una ley para que la gente deje de votar a los ladrones, pero así es Argentina, un lugar en el que las condenas por corrupción llegan -como en el caso de Cristina- cuando el condenado ya no es la estrella más brillante del firmamento.