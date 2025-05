Por Yanina Soria

Apenas 48 horas después de la inscripción de los candidatos que competirán en la elección por la Defensoría del Pueblo en Carlos Paz, la senadora nacional Alejandra Vigo visitó la ciudad y dio el primer apoyo público a la lista que patrocina y que encabezan dos mujeres.

La parlamentaria participó del programa “Decisión” que se emite por Canal 2 de esa localidad, donde puso de relieve la construcción política local en la que viene trabajando desde el 2021, compitiéndole territorialmente al histórico dirigente punillense Carlos Caserio.

“Desde entonces, se inició otra etapa del peronismo en Carlos Paz, con gente nueva, joven, con ganas de no hacer la política de siempre”, dijo luego de recordar que allí también funciona un Diseñando Ciudad, que replica el modelo de Instituto que lanzó hace varios años ya en la Capital cordobesa.

Hace ya un tiempo que Vigo decidió saltar los límites de la ciudad y del PJ Capital para expandirse en el interior, encontrando en el departamento Punilla uno de los principales puntos de apoyo para ese objetivo.

Quizá por eso ahora decidide involucrarse en una elección doméstica de escasísimo interés para los ciudadanos de la Villa y de la que el propio gobernador Martín Llaryora como jefe del Partido Cordobés eligió correrse. De hecho, el oficialismo provincial no juega ahí.

Sin embargo, para la senadora y su grupo de dirigentes el interés de participar en este turno electoral va más allá del cargo que en sí que se disputará el próximo 29 de junio.

El viguismo se enfrentará en la cancha al actual Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, que irá por su reelección y quien cuenta, subterráneamente, con el respaldo del intendente Esteban Avilés, ex aliado al cordobesismo de Juan Schiaretti.

Vigo fue contundente en su apoyo a la candidata titular y adjunta de la lista “Ética y Compromiso”.

“Tanto con Mirian (Castellino) como con Roxana (Roscapana) que son quienes encabezan la lista, venimos trabajando desde hace tiempo en Carlos Paz y en Punilla. A mí me gustó este desafío y creo que ellas lo van a hacer muy bien por esto de que hoy existe otra concepción de la política que demanda, primero, un mayor compromiso. Y segundo, algo importante y diferente porque las mujeres tenemos otra mirada y logramos otra cercanía, me parece que el Defensor (‘en este caso Defensora’) que se elija es una cuestión de la que tienen que adueñarse los vecinos”, agregó.

“Yo les deseo lo mejor y ojalá la lista ganadora sea la de ellas”, insistió la senadora.

A través del legislador Leonardo Limia y el presidente del PJ en Carlos Paz, el viguismo apuesta a esta elección, imaginando que un eventual triunfo frente al oficialismo local, consolidaría el espacio del peronismo y sus aliados en la principal ciudad de Punilla. Detrás de cada movimiento, no solo del PJ sino también del resto de las fuerzas opositoras, asoma una proyección política para el 2027.

Avilés ganó su tercer mandato no consecutivo arrasando en el 2023, convirtiéndose en uno de los intendentes no PJ más fuertes. De hecho, el vínculo con Llaryora como gobernador arrancó con el pie izquierdo debiendo intervenir luego el Panal para calmar las aguas y evitar que ese marcado posicionamiento opositor que comenzó a perfilar Avilés no crezca más. Ahora, la relación con el cordobesismo provincial atraviesa una especie de tregua.