El ajuste vs. las aulas: la UNC se planta y empieza el cuatrimestre con paro toda la semana

Por Francisco López Giorcelli

El segundo cuatrimestre en las universidades nacionales comienza, otra vez, en medio de un paro docente, algo que ya se había anticipado en Alfil. Lejos de ser un episodio aislado, la medida se inscribe en un conflicto prolongado con el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción mantiene cerradas las paritarias del sector y recorta los recursos de manera sistemática. A nivel nacional, el Frente de Asociaciones de Base (conjunto de asociaciones sindicales de base que pertenecen a CONADU y disputan en unidad la conducción de ese gremio) resolvió llevar adelante una nueva semana de paro, de lunes a sábado inclusive, en fecha a consensuar con el resto de las representaciones gremiales. La decisión fue el resultado de una consulta federal que involucró sindicatos universitarios de todo el país, y fue impulsada en Córdoba por ADIUC, el gremio de docentes e investigadores de la UNC.

“No es la primera medida y tampoco será la última si no hay respuestas”, advierten desde ADIUC, que ya lleva meses sosteniendo un plan de lucha propio, votado en plenario de Junta Directiva y Cuerpo de Delegados/as Gremiales tras una amplia consulta entre sus bases. La organización gremial local sostiene que la combinación de congelamiento salarial, caída del poder adquisitivo e incertidumbre presupuestaria hace “crítica” la situación del sistema universitario nacional.

A esta nueva jornada de paro se llega luego de múltiples acciones previas que marcaron el tono del conflicto. La más relevante fue la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, una de las movilizaciones más masivas en la historia reciente de la educación pública en Argentina. Luego vinieron jornadas de visibilización, paros parciales, clases públicas, abrazos simbólicos, festivales, plenarios y pronunciamientos de los consejos superiores. También se impulsaron iniciativas legislativas como el proyecto de financiamiento universitario, que obtuvo media sanción en el Senado pero fue bloqueado en Diputados por el oficialismo y parte del radicalismo, lo que provocó fuertes reacciones en el interior universitario.

“La universidad se defiende” no es una consigna nueva pero vuelve a cobrar fuerza en estas últimas semanas. No se trata solo de un eslogan. La defensa del sistema universitario se ha convertido en una bandera transversal, sostenida por actores sindicales, estudiantiles, científicos y autoridades de gestión. El propio CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), que reúne a todos los rectores del país, emitió en los últimos meses varios comunicados con tono inusualmente crítico hacia el gobierno nacional, alertando sobre la inviabilidad de sostener las actividades si no hay una recomposición presupuestaria urgente.

“Estamos ante un proceso de vaciamiento que ya lleva casi 20 meses”, afirman desde el FAB, y denuncian una “asfixia presupuestaria y salarial” como política deliberada del Ejecutivo nacional. El contexto de recorte generalizado afecta tanto a los salarios como a la infraestructura, los servicios de comedor, el funcionamiento de las obras sociales y la inversión en ciencia y tecnología.

El escenario se complejiza aún más con la intransigencia oficial. Javier Milei ha dejado claro que no tiene intención de negociar con los gremios docentes universitarios, y su ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano, mantienen una postura de ajuste y “reordenamiento” en base a criterios de eficiencia fiscal. Mientras tanto, las universidades enfrentan el inicio del segundo cuatrimestre sin certezas presupuestarias, con las paritarias congeladas desde hace más de un año y con el salario docente perdiendo aceleradamente contra la inflación.

En este contexto, la necesidad de articular con otros actores del sistema universitario se vuelve central. Esta semana, ADIUC y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) concretaron una reunión en la que participaron también representantes de los distintos centros de estudiantes de la UNC. El objetivo fue coordinar acciones conjuntas para la semana de paro impulsada por el FAB y fortalecer la agenda de lucha en el segundo semestre.

Desde la FUC, el mensaje fue claro: “En tiempos de agonía de la conversación pública, de deslegitimación de lo público y de ataque sin precedentes al presupuesto y salarios universitarios, elegimos el diálogo como forma de hacer política. Elegimos organizarnos, escucharnos, compartir las miradas desde los distintos gremios y organizaciones políticas, para construir colectivamente una agenda de lucha de cara al semestre que comienza”.

La dirigencia estudiantil agregó que esa agenda debe contemplar también los derechos de quienes cursan: “Con la convicción de que sin educación pública no hay futuro, reafirmamos que nuestra respuesta frente al ajuste seguirá siendo el diálogo, la resistencia y seguir haciendo lo que sabemos hacer: formación académica, investigación científica y extensión a la sociedad”.

La reunión no solo busca definir medidas puntuales, sino también consolidar una alianza estratégica entre docentes y estudiantes frente al ajuste. En un clima donde el gobierno nacional intenta dividir y debilitar las resistencias, la UNC parece orientarse hacia un modelo de unidad amplia para defender el sistema universitario desde adentro.

En este punto el conflicto universitario se vive con intensidad. ADIUC fue una de las primeras asociaciones de base en declararse en “estado de alerta y movilización permanente” y en sumar medidas propias a las definidas por CONADU y el FAB. La Universidad Nacional de Córdoba, por su parte, ha buscado mantener un equilibrio entre la defensa de la universidad pública y la contención de la protesta gremial. Sin embargo, los hechos la han ido empujando a tomar posición. La presencia activa del rector John Boretto en la Marcha Federal, las declaraciones del Consejo Superior y las recientes inversiones en infraestructura, incluso en un contexto adverso, son señales de que la UNC busca resistir al vaciamiento con herramientas de gestión.

Pero la tensión crece. Esta semana se discutirá en Córdoba cómo articular la medida nacional con el plan de lucha local. La apuesta es construir la mayor coordinación posible con otras universidades, con el sistema científico-tecnológico y con sectores sociales afines, para volver a ocupar el centro de la escena pública.

El próximo paro será una nueva oportunidad para visibilizar el conflicto, pero también para poner en agenda lo que está en juego: el destino de la universidad pública argentina.