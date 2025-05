Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández











Cuando Pepe visitó Río Cuarto

La periodista dialogó con el analista político, horas después de que se confirmara el fallecimiento del ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

Informante: Empecé a buscar un poco sobre la visita de Pepe Mujica a la ciudad, hace unos ocho años. Me parece que en ese entonces nos cruzamos.

Periodista: ¡Sí! Fue en el Congreso Imagina de FADA. Creo que su charla fue una de las mejores que presencié.

A: Comparto el sentimiento. Debe ser una de los líderes más importantes que tuvimos en Latinoamérica y uno tuvo el privilegio de tenerlo acá nomás. Creo que Río Cuarto le hizo saber lo que significó su visita. El auditorio lleno de gente cuando lo declararon huésped de honor. En ese entonces, Juan Manuel Llamosas era intendente y le otorgó ese reconocimiento. Incluso unos años después, la UNRC le otorgó el doctorado Honoris Causa. En fin, seguramente van a empezar a salir las fotos de varios dirigentes locales junto a Pepe.

P: Por ahora no vi mucho en las redes, ¿usted?

A: Vi a varios: Darío Fuentes, Piera Fernández. Algunas fotos me llegaron a Whatsapp. Por ejemplo, la de Pablo Carrizo que, en su momento, era concejal por Respeto y se había presentado con el sello de un partido de izquierda como el MST. ¿Quién lo diría, no? Y ahora es prácticamente un libertario encubierto… Bah, creo que ya no pretende disimularlo.









“Apareció el cripto bro”

El periodista consultaba con su informante para conocer datos de un hecho resonante de la agenda policial en la ciudad.

Periodista: Che, me cuentan que apareció Matías Centurión, el chico que había desaparecido después de quedar pegado en una serie de estafas con criptomonedas. ¿Tiene algún detalle?

Informante: Apareció el cripto bro. Me dicen que se presentó espontáneamente en la Unidad Judicial de Banda Norte para dar señales de vida. Hacía del 24 de diciembre que estaba desaparecido, justo después que lo empezaron a escrachar por la estafa con cripto. Era prensa de Estudiantes de Río Cuarto y parece que hizo entrar a varios conocidos, jugadores, directivos, hasta políticos.

P: Claro. No me quedó claro si quedó detenido o qué. Entiendo que estaban buscándolo por la denuncia que hizo la familia tras la desaparición.

I: Eso era lo primordial, pero obviamente su aparición termina reactivando la causa por estafa. Eso ya estaba en marcha, tomando testimonios y juntando pruebas. Así que lo dejaron detenido para que le tomen declaración. Olvídese que esto termina acá.

P: ¿Ahora se viene lo fuerte?

I: Ahora sí. Se empezarán a conocer nombres, se harán allanamientos, toda la movida. Cinco meses desaparecido, dicen que se estaba quedando en un lugar de la ciudad. Mucho tiempo para pensar cómo zafar de esto.

P: Es un tema delicado esto de las estafas cripto.

I: No sé, me parece que depende de quién esté implicado. ¿Se acuerda de lo de $Libra y el presidente Milei? Se ve que es bastante fácil caer. Me dicen que Centurión era bastante seguidor del presidente, así que veremos si le da una mano el Javo y lo saca de esta.







Vacaciones ¿inoportunas?

El informante compartía con el periodista una información novedosa referida a la situación de un funcionario municipal.

Informante: ¿A que no sabe quién salió de vacaciones?

Periodista: No se me ocurre quién podría salir de vacaciones en pleno mayo.

I: Hay gente que lo planea con mucho tiempo de anticipación y no pueden controlar cómo va a estar todo cuando tengan que despegar. Eso le debe haber pasado a Pablo Antonetti (secretario de Economía del Gobierno de Río Cuarto).

P: ¿Antonetti? Se lo tenían escondido al dato (risas).

I: Bueno, usted no se enteró por mí (risas). Medio que pasó desapercibido este viajecito, que seguramente estaba aprobado con anticipación. Supongo, no sé.

P: ¿Por qué dudaría?

I: No sé. Es raro que, en este momento complicado para la Municipalidad, el máximo responsable de las finanzas ande de vacaciones. Más raro todavía es que si entra a sus redes, se están subiendo stories sobre actividades de gestión, como si estuviera activo.

P: ¿Me puede contar el destino? De chusma nomás.

I: No quiero ser ingrato. Solo puedo decirle que lejos.