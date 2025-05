Natali, en favor del convenio con Aerolíneas: ¿Quiebre nazarista?

Por Julieta Fernández



La votación del convenio entre el Municipio y Aerolíneas Argentinas dejó mucha tela para cortar: 9 votos oficialistas, 1 voto libertario (al igual que en el convenio anterior) y… 1 voto nazarista. Guillermo Natali, quien fue funcionario municipal durante la primera gestión de Llamosas y presidente el bloque oficialista en el segundo período, se “cortó solo”. Si bien no resultó extraño por su cercanía al oficialismo y su fuerte presencia en la mayoría de los actos del gobierno municipal, este accionar lo expuso como un fuerte aliado del derrivismo.

Ayer se trató un convenio que implica que el Municipio afronte los costos de los pasajes que no se ocupen para alcanzar un porcentaje mínimo de asientos ocupados (usualmente es del 80%). Esta condición fue planteada por la empresa en otras oportunidades como en el verano 2025, cuando pretendían suspender el servicio debido a que Río Cuarto no es un destino “fuerte” en esa temporada. En aquel momento, la mayoría de los bloques opositores (a excepción del Partido Libertario) se opuso o se abstuvo de votar el convenio a partir de que no estaba especificado que el gobierno provincial se haría cargo de los costos.

Luego de que el concejal Gustavo Perlo expusiese las “fortalezas” de este nuevo convenio, cerró su alocución diciendo que “no acompañarlo significa tener una mirada diferente a la generación de crecimiento y desarrollo para el futuro de nuestras generaciones”. Perlo puso el énfasis en “el acierto que implica tener a la ciudad integrada a la región, al país y al mundo”.

El jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, fue el primer opositor en tomar la palabra y remarcó algunas flaquezas del proyecto. Consideró que “no estamos para tirar manteca desde el Estado Municipal, no nos sobra nada”. Más allá de que el convenio plantea que los fondos serán cubiertos por el gobierno provincial, Miranda cuestionó que el Municipio no plantee un control claro sobre la utilización de los pasajes de avión. “Por ejemplo, con la situación crítica que atraviesa nuestra UNRC, algunos pasajes podrían servir para que las autoridades puedan ir a reclamar y hacer las gestiones a Buenos Aires”, señaló. También aseguró que, aunque el convenio indica que la provincia se hará cargo del pago, no menciona cuando se desembolsará ese dinero.

Luego de varias intervenciones de otros concejales nazaristas, así como del oficialismo y Primero Río Cuarto, Natali fue el último en cerrar el debate y, antes de pronunciar su opinión, agradeció al presidente de su bloque por “la apertura democrática” y brindarle la “posibilidad de votar de manera diferente”. El concejal justificó su voto positivo al recordar que, en la última oportunidad, votó en contra del proyecto porque el convenio no especificaba que la Provincia se haría cargo de los costos. “Ahora sí está especificado y me consta que el gobierno provincial tiene una fuerte apuesta en sostener nuestros puentes aéreos. Entiendo que, en ese marco, se subsidia lo que haga falta para sostener esta conectividad”, manifestó. También consideró que “el problema no está acá o en el Panal, está en el inquilino de la Casa Rosada porque es una empresa estatal que decide viajar solo donde es rentable y no le importa si alguien se queda sin transporte aéreo”. Por otra parte, manifestó que a partir del apoyo de varias instituciones de la ciudad al convenio, se “sentía en la obligación de aportar a esa solicitud para que se sostengan”.

“Carencia de validez” y la sorpresa de Stinson

La concejala de Primero Río Cuarto, Antontella Nalli, remarcó que “no se debate si vuelos sí o vuelos no, sino el cómo”. La edil radical argumentó que se están poniendo en juego los recursos del Municipio en una situación delicada de las cuentas municipales y aseguró que el servicio de transporte aéreo beneficia a vecinos de Río Cuarto e incluso de provincias vecinas. “No debería ser un compromiso asumido de manera unilateral, debería haber una solicitud regional”, consideró.

Pero el principal argumento esgrimido por la concejala fue la “falta de claridad” en el convenio, ya que el párrafo que señala que el gobierno provincial aportará recursos para hacer frente al costo “carece de valor legal y no compromete en lo más mínimo al gobierno provincial, ya que está firmado solo por dos partes: la Municipalidad y Aerolíneas”. “No consta de forma expresa ni jurídicamente válida el compromiso concreto por parte del gobierno provincial de asumir los costos o aportar recursos”, agregó.

La concejala nazarista, Leticia Paulizzi, manifestó luego que “los riocuartenses somos rehenes de al empresa que no tiene voluntad de poder gestionar vuelos para los riocuartenses que lo necesitan”, a la vez que achacó “falta de gestión” por parte de la Municipalidad. En una línea similar, el concejal juecista, Pablo Benítez, cuestionó que se paguen boletos para “asientos que van vacíos” y habló de “lobby institucional” por parte del oficialismo que, horas antes de la votación del proyecto, hizo público el listado de instituciones que apoyan el convenio, instando a los concejales opositores a acompañarlo.

“Esas notas fueron hechas entre el 13 y 14 de mayo, por eso quedan en evidencia. Nuestro bloque no va a generar ninguna diferencia con estas instituciones prestigiosas porque no nos queremos meter en eso. Nosotros no estamos en contra de los vuelos”, remarcó. Benítez. El edil también mencionó que, durante la temporada de verano, el aporte que hizo el gobierno provincial fue de $18 millones: “Si ese convenio se mantiene igual y por el doble del tiempo, hablaríamos de cerca de $36 millones. Entre el convenio anterior y este podríamos estar destinando cerca de $50 millones. ¿No se podría mejorar esa inyección de dinero que viene del aporte de los cordobeses para otras necesidades?”

Además del voto de Natali, la otra sorpresa fue el voto de la concejala oficialista, Florencia Stinson. La edil no levantó la mano a la hora de aprobar el convenio y tampoco emitió algún discurso para justificar su decisión. Este accionar derivó en varias especulaciones en torno a un posible “mensaje” del dovismo para sus pares del PJ.