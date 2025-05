Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El reclamo de Lamberghini

El informante llegaba al periodista para conversar sobre el reclamo vertido por el concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Periodista: ¿Es cierto que el concejal Mario Lamberghini salió a quejarse porque el oficialismo le duerme los proyectos?

Informante: Así es. Dicen que su bloque presentó diez proyectos y que, aunque todos fueron girados a comisión, ninguno avanzó en su tratamiento.

P: ¿Contó por qué cree que hacen eso?

I: Obviamente sugirió que el problema es que, si el proyecto no viene del Ejecutivo, duerme.

P: ¿Qué tipo de proyectos son?

I: Algunos apuntan a beneficios impositivos. Por ejemplo, la exención de impuestos municipales para quienes construyan viviendas únicas dentro del ejido, o para atraer empresas de aviación comercial o de carga a la ciudad. No son proyectos polémicos, pero el Gobierno tiene su propio plan económico.

P: ¿Y qué hará Lamberghini ahora? Esto de salir a expresar su inconformidad me resulta novedoso. Estaba bastante callado.

I: Parece que está bastante molesto y adelantó que van a pedir informes a los presidentes de cada comisión para que expliquen por qué no se trataron los proyectos. En reclamo, no van a presentar más iniciativas hasta que no respondan por qué los vienen frizando. Yo creo que el bloque libertario queda preso de la dinámica clásica entre peronistas y radicales. Además, tampoco es que el concejal se viene portando bien con sus compañeros. Ha protagonizado varias polémicas y su perfil mileísta lo han encontrado diciendo barbaridades. ¡No ayuda! (risas)

El síntoma

Durante una charla matutina con el periodista, el dirigente peronista recordaba lo ocurrido durante las elecciones municipales del año pasado.

Dirigente Peronista: Me sorprende escuchar los análisis sobre lo que está pasando entre los ciudadanos y la política. Eso es porque seguimos siendo unitarios hasta para consumir analistas. Leerá por ahí que las elecciones provinciales y la de CABA de este año revelaron el poco interés o el enojo de la gente y cómo repercute en la baja participación electoral. Digo, porque hace un año tuvimos el primer síntoma de esto en la ciudad, pero nadie le dio pelota.

Periodista: Fue del 55 por ciento. Recuerdo. Pero nosotros acá lo analizamos.

D.P: Lo que digo es que no es novedad lo de Buenos Aires, sino que es una consecuencia lógica del proceso que ya se viene dando desde hace tiempo. Raro es que no hayan visto lo que pasaba en otras elecciones para que cambie en algo el resultado en CABA.

P: ¿Usted dice que Río Cuarto era caso ejemplar para ver lo que se podía hacer para subir la participación?

D.P: Si alguien hubiera querido eso, seguro que podían analizar lo que pasó en la ciudad. Pero, evidentemente, la baja participación sigue siendo funcional a los intereses de los que van primeros.

P: O sea, ¿usted festejó que votara menos gente en julio del 2024?

D.P: (Risas) Que malpensado. Festejamos, pero no es menor que al intendente lo haya votado menos de 30 mil personas. Esperemos que en 2028 nos vote el doble.

Abrile pide controlar “La Saladita”

El informante del Concejo Deliberante le compartía a la cronista uno de los últimos posteos del jefe del bloque Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile.

Informante: Hay un temita nuevo en la agenda de la opo. Bah, no sé si es tan nuevo. Siempre, de alguna forma, se vuelve a hablar sobre este tipo de cuestiones como las ferias temporales y demás. Abrile planteó que “nadie controla este descontrol”. Que en La Saladita hubo más de 200 puestos funcionando sin control, aunque me parece que con el número se exageró un poco. También citó las quejas de muchos vecinos: baños químicos cerca de las casas, música hasta tarde, venta de alcohol, arrojan basura. Pero también mencionó el tema de los trapitos y ahí me acordé de lo que dijo el intendente hace unos meses.

P: Cierto. Supuestamente el oficialismo tiene un proyecto para “ordenar” esa actividad. Y seguro va a generar chispazos. Ya ha pasado y sigue pasando en otras ciudades de la provincia…

I: No sé si tantos chispazos, ¿eh? Acuérdese que los radicales también tomaron postura en favor de controlar la actividad e incluso Abrile tenía una mirada bastante contundente.Hay que ver el contenido pero comparten la idea. Por el tema de La Saladita, se le envió un pedido de informe al secretario (Roberto) Koch sobre las habilitaciones o permisos que se otorgaron para el funcionamiento de la feria y aseguran que se está incumpliendo una ordenanza que data del 2015 y que tiene que ver con la regulación de las ferias comerciales temporales.

Cajas chicas

El periodista recibía un mensaje de su informante en el EMOS.

Informante: ¡Che! Escuche. Parece que están presionando al directorio del EMOS para que resuelva lo de las cajas chicas. La oposición está dando a entender que no les dan el acceso para controlar cómo se gasta la plata de ahí, varios millones de pesos al mes.

Periodista: Recuerdo que el año pasado esto ya era un tema a considerar.

I: Bueno, insisten porque hace meses que no les dan pelota. Como siempre, tengo la sensación de que se están comprando un problema. Hablan tanto de transparencia y terminan generando esto.

P: ¿Usted cree que van a responder antes que se haga más grande la bola?

I: No sé, la verdad. Aunque la bola es tan grande que ya no entra por la puerta.

Para alejar fantasmas

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre algunos movimientos de personas de Río Cuarto que figuraban en la lista de contratados de la Legislatura Provincial.

Informante: ¡Tanto tiempo! ¿Se acuerda cuando le comenté de los nombres de Río Cuarto en la lista de contratos de la Legis? Habia de todo: ex intendentes de la región, ex asesores de algunas áreas del Municipio…

Periodista: No me diga que salieron más nombres…

I: No que yo sepa. Solo me da risa como algunas de esas personas están tratando de disimular un poco. Recuerde que entre esos contratos había varios radicales de distintas líneas y varios de Río Cuarto. Bueno, algunos están tratando de disimular un poco y mostrando a full su actividad privada en redes sociales. ¿Capaz buscan despegarse de eso? ¿Están tratando de alejar los fantasmas de esa polémica?

P: Si es así, usted los está trayendo de vuelta (risas).

I: Para eso estoy, para que se pique un poco (risas).