Redacción AlfilEnroque Corto19 de agosto de 2025
Barroso sigue en la lista libertaria | García Díaz sigue furioso con Agost Carreño | Villarruel, con lista cordobesa | De denunciadores a ...
Julieta FernandezRío Cuarto19 de agosto de 2025
La principal referente de “Defendamos Córdoba” sumó en los primeros siete lugares a tres candidatos de Río Cuarto. El sur, territorio clave para disputar el voto anti Milei frente al cordobesismo (y el nazarismo).
Gabriel SilvaProvincial19 de agosto de 2025
La convocatoria al debate de mañana en la Cámara baja conlleva el condimento de los cierres de listas y el reencuentro en bancadas de algunos parlamentarios con profundas diferencias entre sí. De Loredo amaga con la prescindencia y los amarillos llegan heridos.
Yanina SoriaProvincial19 de agosto de 2025
Con Facundo Torres, presidente alterno, el partido reabre sus puertas. Hoy, encuentro de candidatos con el movimiento obrero. Mañana, Schiaretti y Llaryora junto a intendentes y legisladores de Hacemos. Jueves, almuerzo para armar los comandos departamentales. El efecto Natalia.