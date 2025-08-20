Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





La mesa sindical en la campaña

Sobre el cierre de esta edición, el informante sindical llegaba a la periodista para comentarle sobre una reunión que mantendrían los sindicatos nucleados en la CGT Río Cuarto y Las 62 Organizaciones Peronistas.

Informante: Le adelanto que los compañeros se van a estar reuniendo hoy (por ayer) para ver cómo se ordena todo de cara a la campaña.

Periodista: Ayer justo me acordaba que Natalia de la Sota había encabezado uno de los actos de campaña de De Rivas. Un acto que, justamente, reunió a gran parte del arco sindical de la ciudad.

I: Va a haber sindicatos con ella, eso seguro. Ya está Cristina Fernández de ATSA en la lista y eso significa que algún sector de la CGT la va a acompañar. Pero supongo que, entre las 62 y una parte de la CGT, la mayoría se la va a llevar el “Gringo” Schiaretti.

P: ¿Alguien se va a poner al frente de eso?

I: La idea es que los compañeros que están en las respectivas conducciones lo hagan. Fabio Oviedo por Las 62, seguro. Y lo de la CGT, todavía no lo puedo confirmar. Pero quizás haya sorpresas. Puede que algunos que estuvieron con Nazario en la campaña municipal, ahora estén en el esquema del “Gringo”. Sé que varios compañeros lo querían a Ricardo Tosto.

P: Interesante.

I: Veremos qué sale de esa discusión.

A tirar el CV

El mensaje de un informante al periodista disparaba una charla sobre el después de la vida política.

Informante: ¿Vio que María Eugenia Vidal subió su CV a LinkedIn? Se termina su tiempo como diputada y quedó afuera de las listas, así que vuelve a la actividad privada.

Periodista: ¿Está mal? Debe ser dura la vida después de la política.

I: Primero, nunca se termina esa vida. Segundo, me suena a que es una maniobra de prensa de su parte. Tercero, no es la primera vez que se ve algo así.

P: ¿A qué se refiere?

I: Hace unos meses, Mercedes Novaira dejó el Centro Cívico y puso en sus redes que se ofrecía como docente de apoyo. ¡Esa fue la original!

P: ¡Es verdad! ¿Qué será de su vida?

D: El cartel sigue en sus redes, pero tengo entendido que va a trabajar en la campaña para Natalia de la Sota. Es muy amiga.

P: ¿Se lo tomará mal (Juan Manuel) Llamosas?

D: No creo, por cómo es él. Ahora, si fuera otro, seguro hablarían de traición.







