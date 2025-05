Por Redacción Alfil

La última edición de Alfil TV tuvo como invitados al ministro de Vinculación Comunitaria de la Provincia, Daniel Pastore; el exintendente, Ramón Mestre y al politólogo, Federico Zapata. Los tres fueron parte del programa que se emite cada jueves por Canal 10.

“No podemos ser socios del PRO si tiene dirigentes en el gabinete de Llaryora”

Mestre analizó lo que dejaron las elecciones porteñas del domingo 18 de este mes y la manera en la que el presidente Javier Milei decidió nacionalizar los comicios. El radical dijo que “(Manuel) Adorni como candidato nunca habló de los temas de la ciudad de Buenos Aires. Eso benefició a LLA con un dato muy significativo que es la enorme pérdida por parte del PRO por salir tercero y a lo que, además, se debe contemplar la baja participación de la gente”.

Mestre también sostuvo que “la gente se cansa de peleas, en comunas donde Macri arrasaba, a Milei le fue bien, pero no arrasó. Y, además, hay una situación que es una instancia mundial de un rechazo a la dirigencia en general”.

Como lo viene haciendo últimamente, Mestre cuestionó a aquellos que insisten con una alianza con otros espacios y dijo: “antes que hablar de un frente, donde hay muchos grises, hay que hablar de blanco o negro”. “¿Por qué no se puede ir con la Lista 3? Con la lista 3 fui senador en el 2009 y gané la intendencia en el 2011”, señaló Mestre y marcó diferencias con Milei: “el Presidente es violento, agresivo, me parece que ayuda de poco a la instancia de diálogo que necesita un país para salir adelante. Encima, la gente no tiene para comer, no nos engañemos”.

El radical también cuestionó a los parlamentarios cordobeses que la semana pasada no dieron quórum para discutir un aumento en las jubilaciones. “Los diputados de Llaryora y los radicales tienen que dar la cara por no haber dado quórum en la sesión que habilitaba un aumento para los jubilados”, dijo.

Pastore, las retenciones y las jubilaciones

Por su parte, el ministro Pastore defendió la coherencia del oficialismo provincial en el reclamo por las retenciones. “Somos coherentes. Con las retenciones lo dijimos y es una exacción. El 70% de lo que pagamos los cordobeses se va al Estado nacional y no vuelve. Las retenciones, el impuesto al cheque, a los combustibles… tenemos un Gobierno nacional que se retiró las obras y de los servicios. Encima no hay estabilidad ni crecimiento económicos, y a eso se le suma otro flagelo que no se resuelve que es el tema del narcotráfico”, resumió el integrante de la cartera provincial.

En tanto, la decisión del cordobesismo de no dar quórum en la sesión de la semana pasada en Diputados cuando se iba a tratar un aumento a los jubilados, la defendió al decir que “fue un show montado por el kirchnerismo”. “Lo de las jubilaciones en Diputados fue un show montado por el kirchnerismo. El Gobierno ya dijo que nada que afecte el compromiso fiscal pasará sin ser vetado. Aparte, en Córdoba cuestionamos el rol de la oposición que dice una cosa y reclama otra; por eso lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros como oposición no se lo hacemos al Gobierno nacional”, dijo.

Por último, señaló que “como hay un compromiso de la Corte que fija un marco” por el reclamo de la Caja de Jubilaciones podría haber un aumento a los jubilados en Córdoba. “El gobernador Llaryora ya definió que una parte sustancial de los recursos que lleguen de Nación por la Caja vayan a incrementar el salario de los jubilados que menos ganan en nuestra provincia”.