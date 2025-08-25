ALFIL TV | Montero: “con discapacidad, la democracia se puso de pie”

Por Redacción Alfil

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, fue una de las invitadas de Alfil TV en una semana en la que el tema discapacidad fue central. No sólo por lo sucedido con la polémica salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sino también por el duro revés que sufrió el Gobierno en el Congreso.

“La democracia se puso de pie. Hubo votos de diversos sectores políticos y tiene que ver con un compromiso de los sectores democráticos que le dicen al Presidente podemos acompañar la defensa del equilibrio fiscal, pero no a cualquier precio. Fue una satisfacción encontrar este respaldo en el Congreso”, dijo Montero en Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10). Además, sostuvo que “el volumen total del presupuesto de la Provincia son 130 mil millones de pesos en discapacidad y agregó que “escuchar al jefe de Gabinete (Guillermo Francos) con un desconocimiento absoluto de lo que ponemos las provincias, muy livianamente para desentenderse de uno de los temas más importantes que tenemos con uno de los sectores más vulnerables, es desconocer la realidad de las provincias”.

“Si un país no puede destinar el 0,01 del PBI a políticas de discapacidad estamos mal. No es un problema económico, es un problema ideológico. De decir arrégleselas como pueda”, sostuvo Montero con respecto al ínfimo impacto en el Presupuesto.

“El día que Milei firmaba el veto a discapacidad lo hacía en soledad con su hermana y hay una imagen como de satisfacción en su cara. Ese mismo día estábamos en Devoto con personas que constituyen cooperativas que incluyen a personas con discapacidad, ahí están los dos modelos”, sostuvo Montero.

Por último, dijo acerca de las posturas de la senadora Carmen Álvarez Rivero que “la escucho muy poco, pero después se viralizan las barbaridades que dice” y sostuvo sobre el contexto electoral: “nos preparamos para un escenario muy favorable. Porque quien encabeza la lista es Schiaretti que fue tres veces gobernador, tiene alta imagen positiva, podría estar en su casa y decide ponerse al frente para decir hay un modelo de país distinto al kirchnerismo y distinto a Milei”.