ALFIL TV “Voy a defender Córdoba, a Schiaretti lo va a llamar Llaryora y a Natalia, Massa”

ALFIL TV | Brandán, Austin y Hernández Maqueda en una jornada particular
El ministro de Cooperativas provincial y los legisladores opositores fueron parte del programa en la jornada en que vencían los plazos para la presentación de alianzas.
El exintendente Ramón Mestre encabezará la lista de diputados nacionales del radicalismo y dijo que será el único que no reciba un llamado desde afuera del recinto. “Los encuestadores fueron los grandes perdedores de las últimas tres elecciones”, dijo.Alfil TV18 de agosto de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
El exintendente Ramón Mestre será quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales del radicalismo. En el marco de ello, fue parte de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) y se refirió, no sólo a las Legislativas 2025, sino también al proceso dentro de la UCR cordobesa que derivó en su candidatura. “No me imaginaba que se iba a bajar la lista (de Rodrigo de Loredo para la interna) y que no íbamos a discutir ideas. Me sigo cruzando a gente cercana a De Loredo que sigue manifestando la chance de acompañar la lista de LLA. La responsabilidad de todo este proceso recae en las autoridades del partido y lo deben explicar. Por ejemplo, lo de las alianzas que pretendían”, dijo y agregó que a la conducción del partido: “le faltó compromiso”. “Es como que Artime quiera que Belgrano pierda, o Fassi lo mismo con Talleres. Me parece que (Marcos) Ferrer va a tener que explicar algunas cosas”, sostuvo acerca de los dichos del titular del partido que dijo que no haría campaña en favor de la lista radical que encabeza Mestre.
“No pueden estar en contra de los jubilados, de los discapacitados, de las universidades. Están en contra de todos los diputados radicales. Escucho que la gente la está pasando muy mal”, dijo y disparó con lo que dicen las encuestas: “las últimas tres elecciones los que perdieron fueron los encuestadores”.
Mestre también dijo que “estoy contento de dar esta pelea porque es permitir la posibilidad de evitar que nos humillen”.
Además, consultado acerca de la diferencia en la agenda con otras listas que argumentan defender Córdoba, tal es el caso del armado que encabezará el exgobernador Juan Schiaretti y de la diputada nacional, Natalia de la Sota, Mestre dijo que “las diferencias son enormes”.
“Cuando Mestre se siente en una banca va a defender los intereses de Córdoba, veo difícil que Llaryora lo llame a Schiaretti para que cambie su voto o lo mismo con Natalia (De la Sota) que la va a llamar (Sergio) Massa”, sostuvo.
La lista de Mestre
El armado que encabezará el exintendente se completa con los siguientes candidatos a diputados nacionales: Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Teresita Ghione, Franco Jular, Lucrecia Cavanna, Héctor Mignola, María Dolores Caballero y Oscar José Tuninetti.
