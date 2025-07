Por Redacción Alfil

El economista Diego Dequino fue parte de Alfil TV (jueves 20 horas por Canal 10) en una semana en la que el número de inflación fue, claramente, uno de los temas. “La inflación de mayo sirve para el propósito macroeconómico, pero hay diferencias sobre cómo se mete en cada hogar. Si se desglosa las diferencias entre los estacionales y los índices regulados, se ve que hay una asimetría o dispersión de precios que no pega igual”, dijo.

“En el proceso de descenso rápido de inflación alta hay ajustes de distintas relaciones o situaciones. Algunos con más margen que otros para ajustar. Siempre digo que la economía es como un avión tratando de aterrizar y que está muy dañado. Y en ese aterrizaje, los que más están sufriendo esos daños son la clase media. Porque los gastos fijos aumentaron más que la inflación, por eso se venden los ahorros, los dólares o se endeudan”, sostuvo Dequino y agregó que “el Gobierno nacional se define por los medios y no por los fines”.

“El Gobierno nacional se apartó de todo”

Asimismo, Raúl La Cava, el secretario de Políticas Sociales del Municipip fue otro de los invitados y apuntó con dureza a la crisis y el rol del Gobierno nacional. “Los gobiernos locales están haciendo un esfuerzo muy grande porque con todas las decisiones que se tomaron se castigó a los vecinos. Estamos viviendo un incremento, veníamos mal y ahora estamos en caída libre. Lo estamos viendo con la cantidad de desalojos”, dijo

“El Municipio antes debía velar únicamente por los servicios básicos y ahora debe dar respuesta en lo social. No se puede hablar de una economía que está creciendo cuando todos los indicadores dicen cómo están en caída las cuestiones de la salud. Se apartaron, hay crueldad. Son espectadores de la realidad con crueldad”, sostuvo La Cava.

El funcionario municipal, que ocupaba la misma cartera en la gestión municipal de Martín Llaryora y con otro Gobierno nacional al frente, dijo que “la gestión anterior no nos brindaba recursos directos, pero había un diálogo con las instituciones y organizaciones. Con gente que se muere de frío y con infancias que no comen, no puede estar únicamente la defensa del superávit como bandera”, afirmó.

Por último, destacó la importancia que tendría el hecho de que el exgobernador Juan Schiaretti sea candidato a diputado nacional del oficialismo provincial.