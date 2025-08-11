ALFIL TV | Brandán, Austin y Hernández Maqueda en una jornada particular

Por Redacción Alfil

El jueves, en el marco de las definiciones por el cierre de alianzas para las elecciones legislativas de este año, el ministro de Cooperativas provincial, Gustavo Brandán, y los legisladores opositores Brenda Austin y Gregorio Hernández Maqueda, fueron parte de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10).

El primero de los invitados, el integrante del gabinete llaryorista, Brandán dijo: “tenemos un espacio muy plural, pero nuestro líder es el gobernador Llaryora y respetamos a quiénes quieren estar y a los que no. Este frente es muy importante”, sostuvo acerca de la decisión de la diputada Natalia de la Sota de salir del armado cordobesista.

Y, sobre el espacio que lanzaron los gobernadores bajo Provincias Unidas, Brandán sostuvo: “es importante, la unión que hace la fuerza. Los gobernadores que están en el espacio son importantes, con territorio y si lo tuviera que definir hablaría de dignidad”.

“La gente elige proyectos, no apellidos. Quienes fuimos intendentes sabemos muy bien lo que Schiaretti hizo por esta provincia, con obras, con desarrollo”, sostuvo y evitó la polémica al señalar: “desconozco si el massismo operó para esta división del peronismo. Nuestra bandera de campaña será la gestión. Hablo con los intendentes y todos están sufriendo los recortes y la manera en la que la Nación se retiró absolutamente de todo. Y la gente te dice en todos lados: la plata no alcanza”, afirmó.

“La provincia de Córdoba no aguanta un proceso más del peronismo”.

Por su parte, Austin dijo que “la provincia no aguanta un proceso más del peronismo” y sobre el frente de los gobernadores sostuvo que “nos pone en una situación muy compleja el acuerdo de Llaryora con Pullaro. Entiendo la posición de Pullaro en su provincia de armar algo por el centro que le dé gobernabilidad, pero para nosotros es muy difícil. Es incompatible. Llaryora tiene una posición muy hegemónica”.

“Para mí a esta elección no hay que ponerle tanta presión, sí a la del 2027. Tenemos que ser capaces de sembrar la semilla”, dijo la radical Austin.

Hernández Maqueda y el cruce tuitero con Ferraro

A su turno, Hernández Maqueda se refirió a la pelea en redes que tuvo con su excompañero en la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro. “Yo cambié de partido y me hago cargo. Ellos se aliaron al kirchnerismo, al peronismo cordobés y a la izquierda, es decir, a la corrupción. Ellos le chupaban las medias a Marcos Peña, pero por lo bajo decían otras cosas y ahora me vienen con los tweets. Macri nos dejó el último año con el 40% de inflación. El plan fue totalmente incongruente, que no es el caso de Milei y es lo que a ellos les da bronca”.