Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Centurión quedólibre bajo fianza

La cronista dialogaba con el informante sobre la liberación de Matías Centurión, quien se encontraba detenido en la alcaidía de la Unidad Departamental Río Cuarto. El ex prensa del club Estudiantes de Río Cuarto se había “fugado” luego de ser acusado por cripto-estafa. El joven de 22 años se presentó ante la policía hace dos semanas, luego de casi seis meses en los que se desconoció su paradero y se lo señaló por la pérdida de aproximadamente 500.000 dólares de parte de los ahorristas que le confiaron su dinero. Según informó Otro Punto, Centurión recuperó su libertad bajo fianza y se estimaba que su abogado actuaría como garante con su firma.

Informante: Lo largaron al “cripto bro”. Le costó unos buenos pesos pero, sinceramente, no es una suma significativa en comparación con lo que habrían perdido los ahorristas que confiaron en él. 10 millones tuvo que pagar.

Periodista: Al final, aunque daba risa, quizás algo de efecto lo que dijo su abogado defensor: si Milei no está detenido por lo de $LIBRA…

I: También había pedido que el presidente sea testigo en esta causa. Un disparate pero tenía cierta lógica en cuanto a argumento para defender a su cliente. Nadie puede negar eso. Hay que decir que también es muy particular esta situación: solo hubo dos denuncias formales. Se sabe que mucha gente se ha visto afectada pero no han denunciado porque sería dinero no declarado. Habrá que ver cómo sigue el curso de la investigación.

P: Más allá del aspecto netamente judicial, debe ser todo un tema para lidiar ahora con los ahorristas.

I: Eso ya es otro cantar pero dicen que andaba seco. Incluso se dudaba de si podía pagar la fianza. Será tema para otra charla…

Cruces por la Maternidad

El periodista conversaba con su informante en el Concejo Deliberante por un cruce de declaraciones entre oficialistas y opositores por la situación de la Maternidad Kowalk, luego que el Gobierno municipal definiera diferentes cortes en la atención de la institución.

Informante: Escuche. Se están tirando con de todo por el tema de la Maternidad.

Periodista: ¿Quiénes?

I: El bloque oficialista y el de Nazario, que presentó un pedido de informe para ver cómo avanzan las obras que se vienen realizando en la Kowalk y que se explique por qué hay cortes de atención. Desde el lunes que viene van a atender solo a la mañana, dicen. Esto se suma a la cuestión de que se dejaron de atender partos.

P: Tema delicado. ¿Qué plantea la oposición?

I: Dicen que la situación económica está empujando a cada vez más personas a recurrir al sistema público de salud. Por eso, no se puede resentir la atención en la maternidad. Que mientras llegan fondos para mejorar la atención del lugar, también se hacen recortes. Así que el oficialismo salió a responder…

P: ¿Quién respondió?

I: El presidente del bloque, Leandro Carpintero. En la radio LV16 lo escuché defendiendo el plan municipal junto a la provincia para modernizar la Maternidad y hacerla más eficiente. La cuestión es que se integre al sistema provincial de salud, ya que la demanda en los hospitales públicos está creciendo por la crisis económica.

P: ¿Entonces? ¿Se corta para volver con más fuerza?

I: Es lo que dicen, que se vienen mejoras en las prestaciones. En eso, hablan de lo que se ha hecho con los S24 y la ampliación del Centro de Salud. Ponderan la calidad del servicio, más allá de las críticas.







La Defensoría, en alerta por discapacidad

El informante le comentaba al periodista sobre un escrito enviado por el Defensor del Pueblo, Daniel Frangíe, a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por el reclamo de diferentes sectores en torno a la situación delicada que atraviesan las personas involucradas en los trabajos en discapacidad.

Periodista: Me dicen que la Defensoría se ha posicionado con fuerza por el tema de los recortes nacionales en políticas de discapacidad.

Informante: Sí, lo que hizo el Defensor del Pueblo (Daniel Frangie) fue enviar un documento formal a la Superintendencia de Salud denunciando una situación crítica que afecta a muchas personas con discapacidad, particularmente en lo que refiere al acceso a sus prestaciones médicas y terapéuticas. Les manifestó lo que todos saben, que muchas personas no están pudiendo acceder a cosas básicas como el transporte para asistir a terapias, acompañamiento terapéutico, tratamientos específicos o incluso insumos fundamentales. Todo esto por demoras o directamente falta de pago por parte de las obras sociales.

P: Contundente el Ombudsman. ¿Hubo algún pedido de acciones?

I: Sí, el escrito pide una intervención concreta de la Superintendencia de Salud. Solicita que se garantice el cumplimiento efectivo del Programa Médico Obligatorio para personas con discapacidad, que se regularicen los pagos a prestadores y que haya mayor transparencia en cómo se reparten los fondos.

P: ¿Usted cree que lo van a leer?

I: La verdad no sé, pero evidentemente al Gobierno nacional no le interesa esta lucha. Si no van a leer todo el documento, vayan al final. El Defensor del Pueblo les recuerda que tienen la responsabilidad de garantizar un sistema de salud inclusivo, accesible y justo. Y que no se puede permitir que la burocracia o la descoordinación institucional termine negando derechos. Si no entienden así…

Marcha por Ley de Financiamiento Universitario

El informante universitario llegaba a la cronista para comentarle sobre la manifestación que se realizó en la plaza central, con buena participación de la comunidad universitaria.

Informante: ¿Vio la movilización en la plaza por la nueva Ley de Financiamiento?

Periodista: Se vio bastante convocante la actividad en la plaza. Va en línea con la presentación del proyecto por parte de los rectores, ¿no?

I: Así es. Y se espera que se trate el mes que viene. Hay que volver a cruzar los dedos. En buena hora que la Uni volvió a estar en agenda por un reclamo que se viene planteando hace más de un año y que, por lo menos en Río Cuarto, siempre tuvo un tono muy contundente. Las marchas que se hicieron el año pasado fueron sumamente masivas y se realizó una asamblea universitaria en diciembre. Algo que no pasaba hace años en nuestra UNRC. Salvo quizás en la última campaña, cuando se eligieron consejeros. Acá siempre fuimos muy taxativos con este tema, salvo quizás en la última campaña en la que se eligieron consejeros.

P: Me estaba acordando de eso. Pocos espacios hablaron de esta situación. De hecho, se evitaba bastante entrar en ese debate.

I: Pero no se puede tapar el sol con la mano…