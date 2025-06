Del Gobierno de Cámpora al Golpe de Estado

Por Eduardo Dalmasso*

El predominio de la derecha.

Daniel James (2010) expone, que el retorno de Perón en 1973 abre un proceso de disputa simbólica por el “verdadero peronismo”: mientras los sectores juveniles reivindican una herencia transformadora y radical, el líder se reencuentra con su viejo núcleo de poder: la CGT y el sindicalismo ortodoxo. Ante la creciente radicalización, Perón reacciona afirmando el orden y una visión conservadora del “pueblo trabajador”. Perón no encarna el ideal de Montoneros, su visión se define en un buscar un ordenamiento de la vida social y política a través de “la concertación de un pacto social”.

Clima de época

Rodolfo Richter (2018) señala que durante la presidencia de Cámpora el ala izquierda del peronismo gobernó el país. Incluso el ERP era tolerado hasta su ataque en septiembre al comando de Sanidad. La revista Estrella Roja del ERP, se podía conseguir en los Quioscos, en la misma se relataba las acciones armadas de la organización. En enero de 1974, el ERP ataca los cuarteles de Azul, que integraban dos unidades militares. El intento fracasa, pero en el combate cae el jefe de regimiento de Caballería, Coronel Gay, y es capturado, el jefe del Grupo de Artillería, Teniente Coronel Ibarzábal.

El surgimiento de la Triple A.

La triple A, una organización criminal que al principio no se conocía quien era su creador y responsable de sus acciones. Para Richter, esta organización tiene el visto bueno del Gobierno. Perón promueve un proyecto de ley para combatir la subversión después del ataque de azul. Un proyecto de ley que es objetado por los diputados afines a Montoneros. En esa oportunidad, en la residencia de Olivos y frente a las cámaras de televisión, Perón expresa:

“Queremos seguir actuando dentro de la ley y para no salir de ella, necesitamos que esa ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Dentro de eso tenemos que considerar si nosotros podemos resolver el problema. Si no contamos con la ley, entonces también nosotros tenemos que salirnos de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos.”

Los ocho diputados afines a montoneros renuncian al Congreso y son expulsados del Partido.

Richter expresa que la triple A fue un enemigo, no previsto por las organizaciones políticas-militares y para el cual no hubo una respuesta adecuada. La barbarie de esta organización era de terror y no solo se centraba en las organizaciones insurgentes. Pareciera que su cometido se definía en provocar el miedo a cualquier manifestación de disidencia. La Conadep, estimó alrededor de 1000 asesinatos, entre ellos el del vicegobernador de Córdoba y dirigente sindical Atilio López, además de participar en todos los golpes e intervenciones provinciales.

Para Carlos Gabetta, (2018) una vez concretada la renuncia de Cámpora, “los tres gobiernos peronistas que le suceden, se aplican a desmantelar progresivamente su política económica y social, de relaciones exteriores, educativas y otras, que hasta allí podría calificarse de orientación social demóçrata, o en todo caso de nacional progresista.” Para Gabetta, en ese proceso, es notoria la creciente influencia de la ideología de la P2, (masonería de origen italiana) destaca la condecoración otorgada a Lucio Gelli, un importante personero. Sin embargo, el mismo Perón, fiel a su estilo, le pide a Carlos Mugica, uno de los líderes de curas del 3r mundo, que se incorporara al Ministerio de Bienestar social. Mujica renuncia, por notorias diferencias con el ministro Lopez Rega, sin dejar de expresar, su crítica al accionar de las juventudes radicalizadas. Muere asesinado en mayo del 74.

Que se visualiza

Perón trata de consolidar el plan elaborado por el equipo del Empresario Ber Gelbard, un proyecto de crecimiento autónomo, con expansión del empleo y aumento de la participación del Estado, esto, le demanda torcer o limitar los intereses sectoriales, acordar con la oposición institucionalmente y armonizar las fracciones de su propio movimiento. Cabe destacar cuatro acciones:

La Ley de Inversiones Extranjeras (20.557) en diciembre de 1973 y el Plan Trienal de Reconstrucción, con énfasis en la reindustrialización, el mercado interno y la soberanía económica.

El Acta de Reparación Histórica, firmada con provincias del norte argentino (Catamarca, La Rioja, San Luis), propone un esquema de desarrollo más equitativo.

La modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales, lo que fortalece a la CGT: extiende mandatos sindicales, equipara fueros y habilita la intervención de comisiones internas.

Confraternización con países limítrofes, y sostenimiento de la 3ra posición. La apertura a Cuba, es su manifestación concreta.

En el transcurso, se acentúa la debilidad de su salud, lo que incide en sus tiempos de reflexión, y determinaciones.

*Dr. En Ciencia Política (UNC.CEA)