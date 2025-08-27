Qué rico mate

Por Javier Boher

El mate es una argentina que atraviesa a todas las clases sociales. Hay gente que asegura que la masificación del mate es relativamente reciente y que antes de esa “popularización” de los consumos las clases altas eran bastante impermeables al fenómeno. Quienes abonan esta teoría lo atribuyen a la estética de barrio que impuso el progresismo post 2001, cuando se hizo patente el rechazo al frívolo consumo menemista. Hoy abundan los accesorios para el mate, los termos importados y las más variadas yerbas.

Hasta hace unos años (durante el gobierno de Macri) existía una ley que prohibía la producción de yerba fuera de las provincias de Misiones y Corrientes. Las empresas ajenas a esas provincias no hacían mucho más que envasarlas y ponerles yuyos, pero no mucho más. El origen de esa ley era el proteccionismo desarrollista que creía en la intervención estatal para incentivar ciertos sectores.

La ola desreguladora del ministro Sturzenegger arrancó quitando las prerrogativas que tenía el sector yerbatero, particularmente limitando las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, como fijar el precio de la materia prima o la prohibición de ampliar la superficie cultivada. Ciertos sectores de la provincia de Misiones pusieron el grito en el cielo, a la vez que la política local propuso la creación de un instituto provincial para regular y cartelizar la actividad.

Los resultados de las políticas se empiezan a ver. Si bien cayó la producción, los números indican que aumentaron el consumo y la exportación. Si bien algunos aseguran que lo primero es por la crisis económica, la realidad indica que el consumo está por debajo de la segunda mitad de 2023, fines del gobierno de Massa. Lo segundo es muy importante: creció un 30,8% respecto al promedio 2019-2024. Algo de eso empuja un dato que también es llamativo: por primera vez la provincia de Corrientes superó a Misiones en volumen de producción.

La exportación de yerba se vale de la iniciativa de muchísimos productores que apuestan por hacer explotar un sector que está muy por debajo de sus posibilidades y que marca los problemas de visión política y económica que ha tenido el país a lo largo del siglo XXI.

En los últimos años Argentina ha tenido a algunas de las figuras más importantes del mundo, incluyendo al Papá Francisco y Lionel Messi, quienes en muchas ocasiones se mostraron con el mate. Otros, como Andrew Huberman, norteamericano hijo de argentinos que conduce uno de los podcasts más escuchados a nivel global, promocionan el consumo del mate desde una tribuna con llegada a todo el mundo. Deportistas o artistas completan ese universo de personas que le dan una mano a un tradicional sector de la economía argentina.

Lo último es el odio que ha cosechado una pareja que se largó a producir una yerba mate, la sobrevalorada Cósmico. Documentan todo el proceso y los obstáculos que encuentran en el camino, pero también las noticias positivas como el anuncio de su producto en una marquesina de Times Square, Nueva York.

Son una pareja que pasó de no saber nada del mercado de la yerba a exportar a Estados Unidos y otras partes del mundo. Parte de la derrota productiva de este país es no aprovechar a los grandes difusores globales del mate y pensar que ese tipo de emprendedores le hacen mal al sector, como si la economía del país pudiera funcionar con el consejo del mate de Riquelme y con empresas que le proveen yerba a los comedores escolares a cambio de una coima para el funcionario que los habilita.

Esta pequeña muestra sobre la recuperación de un sector que entendió que la clave está en producir más y vender al mundo se repite en otros sectores que habían sido muy golpeados por los gobiernos pasados, como la carne o la leche, pero en ninguno existe este nivel de exposición y este margen de crecimiento y potencial control del mercado.

Antes el mate era nacional y popular. Ahora hay que aprovechar el cambio de reglas y las tendencias globales para tratar de convertirlo en sinónimo de generación de riqueza para el país.