Qué rico mate
El crecimiento de la exportación de yerba y el potencial de llegar a un mercado global contrasta con las restricciones de años previosNacional27 de agosto de 2025Javier Boher
Interna en el PJ: Máximo Kirchner apuntó contra Axel Kicillof
El diputado reavivó la interna kirchnerista al cuestionar al gobernador bonaerense por la supuesta desigual distribución de fondos entre municipios en Buenos Aires. En ese sentido, mientras la vicegobernadora Verónica Magario defendió la gestión provincial y pidió bajar la tensión focalizándose en quién "destruye el país".
Salpicado de reformas políticas
El sistema político argentino es bastante rígido, lo que nos empuja a pensar en formas alternativas para organizar el poder
Eduardo 'Lule' Menem habló sobre las presuntas coimas del ANDIS: "una burda operación del kirchnersimo"
El funcionario negó su vinculación con las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y sostuvo que se trata de una maniobra política. Desde Nación, fue respaldado por el presidente, su primo Martín Menem, Karina Milei, desde la Provincia, Gabriel Bornoroni también se sumó a la defensa
Los Milei, entre su propio efecto 2008 y el espejo de la foto de Olivos
El Presidente y su hermana atravesaron la semana más compleja desde que asumieron el control absoluto del poder en diciembre del 2023. La compleja misión de reconfigurar el GPS en el arranque de la campaña.
La casta no se mata de palabra
Las denuncias de corrupción contra el gobierno de Milei señalan mecanismos de la política nacional que parecen seguir muy vivos
Enroque Corto
¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad
Schiaretti trabaja la herida radical: intendentes y alfombra para Pullaro
El peronismo exhibió ayer el apoyo de jefes comunales de Juntos por el Cambio a la lista de Provincias Unidas. Esperan la visita del gobernador santafesino. Ruido e incomodidad en la UCR.
El peronismo cordobés se reunió en Luca para fortalecer el trabajo territorial
Referentes departamentales del Partido Justicialista se congregaron para planificar la estrategia de cara a las elecciones de octubre, con foco en el desarrollo productivo y el federalismo
De la Sota vende su temprano rechazo a Milei como diferencial propio
Aires de entusiasmo en el búnker de la candidata de Defendamos Córdoba. Recorrida por medios nacionales, spots y asesores "heredados" de su padre. El riesgo de dejar la nave nodriza.
En el foro de intendentes radicales trataron de hacer control de daños
La convocatoria del Panal a la foto con Schiaretti fue el tema de conversación ayer dentro del ente de jefes comunales de la UCR. La preocupación por la estampida a Provincias Unidas y el temor a la presencia del sello libertario en sus localidades para el 2027.