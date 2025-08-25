Eduardo 'Lule' Menem habló sobre las presuntas coimas del ANDIS: "una burda operación del kirchnersimo"

El funcionario negó su vinculación con las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y sostuvo que se trata de una maniobra política.

En medio de la investigación por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Eduardo “Lule” Menem, uno de los involucrados en el escándalo, desmintió haber formado parte de algun acto de corrupción y señaló que se trata de una operación política del kirchnerismo.

A través de sus redes sociales, el empresario publicó un comunicado en el que se refiere a las acusaciones surgidas tras la difusión de los audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, se presume que la voz de Spagnuolo hablaba de supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos, y menciona a la droguería Suizo Argentina S.A.

"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno", introdujo el empresario, en ese sentido, admitió: "por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto".

El actual Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia - misma que se encuentra bajo la órbita de Karina Milei - se desvinculó del caso y afirmó que las acusaciones eran falsas. "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado", mantuvo.

"Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del ANDIS", continuó

Desde el plano político, Menem vinculó la aparición de estas denuncias con las elecciones legislativas: "No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral".

En esa línea, el funcionario cerró su comunicado dejando en claro su compromiso oficial. "Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante".

Segun lo explicado por Spagnuolo, la drogería que preside el primo de Martín Menem - otro señalado en el escándalo - permitía a la drogería actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales.

El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem, —primo de Lule— quien también quedó vinculado en el caso. Al mensaje del presidente de la Cámara baja en el Congreso se sumó la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.

