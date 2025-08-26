Interna en el PJ: Máximo Kirchner apuntó contra Axel Kicillof

Salpicado de reformas políticas
El sistema político argentino es bastante rígido, lo que nos empuja a pensar en formas alternativas para organizar el poder
El diputado reavivó la interna kirchnerista al cuestionar al gobernador bonaerense por la supuesta desigual distribución de fondos entre municipios en Buenos Aires. En ese sentido, mientras la vicegobernadora Verónica Magario defendió la gestión provincial y pidió bajar la tensión focalizándose en quién "destruye el país".Nacional26 de agosto de 2025Redacción Alfil
Mentras se diputa un año electoral en el país con una alta polarización política y conflictos en La Libertad Avanza, la interna en el kirchnerismo se reaviva luego de que el diputado y cabeza del PJ, Máximo Kirchner, apuntara contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la distribución de fondos en los municipios gobernados por dirigentes de La Cámpora.
Durante un acto institucional en la localidad de Quilmes, el hijo de CFk disparó: "Un año atrás, en un acto que hicimos en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de Cristina Kirchner, y remató: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita también".
El comentario, que se viralizó en redes sociales, fue interpretado como una crítica directa al mandatario provincial por priorizar distritos cercanos a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), como es el caso del intendente platense Julio Alak.
Coincidentemente (o no tanto) el gobernador bonaerense había estado horas antes en esa misma localidad del sur de la provincia de Buenos Aires para inaugurar una nueva alcaidía. En ambos actos estuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
En el acto de kirchner también estuvo; el candidato a senador bonaerense Jorge Taiana y el postulante a diputado Facundo Tignanelli, todos referentes de La Cámpora.
La respuesta institucional a las críticas de Kirchner llegó luego a través de la vicegobernadora Verónica Magario. En declaraciones a FutuRock, defendió la política de obras de la gestión provincial y buscó restarle peso al enfrentamiento. "El gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años", afirmó.
En ese sentido, la vicegobernadora remarcó que Kicillof invirtió "muchísimo en el interior, muchísimo en el conurbano". Y agregó: "Ha hecho obras que durante muchos años no se pudieron hacer desde la provincia".
Consultada sobre el motivo de las declaraciones de Kirchner, en un intento de suavizar el conflicto en la interna, Magario eligió evitar una confrontación directa: “Yo no juzgo los dichos de los demás. No sé. La verdad es que creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”.
El sistema político argentino es bastante rígido, lo que nos empuja a pensar en formas alternativas para organizar el poder
El funcionario negó su vinculación con las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y sostuvo que se trata de una maniobra política. Desde Nación, fue respaldado por el presidente, su primo Martín Menem, Karina Milei, desde la Provincia, Gabriel Bornoroni también se sumó a la defensa
El Presidente y su hermana atravesaron la semana más compleja desde que asumieron el control absoluto del poder en diciembre del 2023. La compleja misión de reconfigurar el GPS en el arranque de la campaña.
Las denuncias de corrupción contra el gobierno de Milei señalan mecanismos de la política nacional que parecen seguir muy vivos
Los domicilias allanados estaban registrados a nombre de Diego Spagnuolo, extitular de Andis. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos y sobres con más de 200 mil dólares en efectivo.
El presidente se enfrentó a la oposición luego de la sesión en el Congreso y aseguró que, "buscan quebrar al Estado" mientras que el kirchnerismo "busca sabotear el futuro".
¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad
El peronismo exhibió ayer el apoyo de jefes comunales de Juntos por el Cambio a la lista de Provincias Unidas. Esperan la visita del gobernador santafesino. Ruido e incomodidad en la UCR.
Referentes departamentales del Partido Justicialista se congregaron para planificar la estrategia de cara a las elecciones de octubre, con foco en el desarrollo productivo y el federalismo
Aires de entusiasmo en el búnker de la candidata de Defendamos Córdoba. Recorrida por medios nacionales, spots y asesores "heredados" de su padre. El riesgo de dejar la nave nodriza.
La convocatoria del Panal a la foto con Schiaretti fue el tema de conversación ayer dentro del ente de jefes comunales de la UCR. La preocupación por la estampida a Provincias Unidas y el temor a la presencia del sello libertario en sus localidades para el 2027.