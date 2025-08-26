Interna en el PJ: Máximo Kirchner apuntó contra Axel Kicillof

Mentras se diputa un año electoral en el país con una alta polarización política y conflictos en La Libertad Avanza, la interna en el kirchnerismo se reaviva luego de que el diputado y cabeza del PJ, Máximo Kirchner, apuntara contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la distribución de fondos en los municipios gobernados por dirigentes de La Cámpora.

Durante un acto institucional en la localidad de Quilmes, el hijo de CFk disparó: "Un año atrás, en un acto que hicimos en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de Cristina Kirchner, y remató: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita también".

El comentario, que se viralizó en redes sociales, fue interpretado como una crítica directa al mandatario provincial por priorizar distritos cercanos a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), como es el caso del intendente platense Julio Alak.

Coincidentemente (o no tanto) el gobernador bonaerense había estado horas antes en esa misma localidad del sur de la provincia de Buenos Aires para inaugurar una nueva alcaidía. En ambos actos estuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

En el acto de kirchner también estuvo; el candidato a senador bonaerense Jorge Taiana y el postulante a diputado Facundo Tignanelli, todos referentes de La Cámpora.

La respuesta del Gobierno de Kicillof

La respuesta institucional a las críticas de Kirchner llegó luego a través de la vicegobernadora Verónica Magario. En declaraciones a FutuRock, defendió la política de obras de la gestión provincial y buscó restarle peso al enfrentamiento. "El gobernador ha hecho una inversión como nunca, como nunca se ha visto desde hace muchísimos años", afirmó.

En ese sentido, la vicegobernadora remarcó que Kicillof invirtió "muchísimo en el interior, muchísimo en el conurbano". Y agregó: "Ha hecho obras que durante muchos años no se pudieron hacer desde la provincia".

Consultada sobre el motivo de las declaraciones de Kirchner, en un intento de suavizar el conflicto en la interna, Magario eligió evitar una confrontación directa: “Yo no juzgo los dichos de los demás. No sé. La verdad es que creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”.