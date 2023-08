Cada vez más ir al cine y otras miradas

Por Gabriel Abalos

Disfunción familiar de genios

El ciclo Cine en el Palacio (Museo Evita-Palacio Ferreyra, Av. Hipólito Yrigoyen 511) trae en el marco de su serie de agosto, El balance perfecto, un filme del inefable Wes Anderson: Los excéntricos Tenembaums (2001). Una familia sin parangón, una película que le da vida como un hecho libresco, una dimensión inconcebible dentro del realismo. Esto es parte de la estética probada de Wes Anderson, junto a sus credos de la simetría, los tonos pasteles y la presencia casi segura de Bill Murray en el elenco. Un Wes temprano y ya dotado para hacer cómplice al espectador por medios de encanto narrativo (visual y textual), de un mundo artificial con el cual se pueden tender lazos de empatía. Los Tenembaums forman una familia de caracteres definidos, todos ellos personajes, geniales y lo suficientemente afectivos como para fracasar en la vida, pese a futuros cantados de éxitos, debido a la separación de los progenitores. Solo uniéndose podrían recuperar la felicidad y la funcionalidad de cada integrante de esa familia desencajada en la sociedad americana, aunque también un espejo suyo. Actúan, además de Bill, Gene Hackman, Ben Stiller, Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston, Seymour Cassel. La función, una verdadera invitación, ya que es gratuita, comienza a las 18. La entrada es por orden de llegada, hasta llenar la sala del museo.

Miradas y universos en el Cineclub

El Cineclub Municipal está transitando su media semana de recientes estrenos, hasta mañana, en que se puede ver, a las 15.30 y 20.30 la producción francesa Los hijos de otros (2022) dirigida por Rebecca Zlotowski, una película sobre vínculos y, en especial, el vínculo entre una niña y la nueva mujer de su padre, quien al no tener hijos propios la adopta afectivamente con todo el amor y su responsabilidad inherente. El problema es que es un vínculo ligado a otro vínculo, cuya intermediación es vital para el primero. Si la pareja no sigue, el amor empeñado con la niña se corta. Una temática con muchos y sensibles puntos suspensivos. En las funciones de las 18 y las 23 va el filme The quiet girl (2022) dirigida por Colm Bairéad. La vida de Cáit, una chica de nueve años de la campiña irlandesa, quien en el seno de su extensa familia ha vivido más bien sola y desatendida, cambia cuando debe convivir con una pareja de parientes desconocidos, y tomar contacto con otra forma de concebir el concepto de familia, donde los afectos importan y sostienen.

La programación del Hugo del Carril, extendida hacia el Auditorio Fahrenheit de la casona, se completa con dos títulos del ciclo África: Músicas y resistencias, presentando a las 21 Les Gestes de Saint-Louis, película de Senegal, 2022, dirigida por Kita Bauchet. Este trabajo es fruto de la colaboración entre la Compañía Senegalesa de Danza Contemporánea Diagn’art y las artistas belgas y suizas Kita Bauchet y Stéphanie Pfister. Treinta y dos minutos más tarde, se podrá ver el filme nigeriano Fela Kuti, Suffering and Smiling (fela kuti, sufriendo y sonriendo), coproducción con EE.UU. (2006) dirigida por Dan Ollman. Visión reflexiva y vital sobre la destrucción de África y en concreto de Nigeria, relatada a través de la figura del músico y activista político Fela Kuti y de su hijo Fema Kuti.

Cine Arte Córdoba se vuelve Incaa

Se ha anunciado una novedad que hace al trazado de la oferta cinéfila en la ciudad: la tradicional sala de 27 de Abril 275, de Cine Arte Córdoba, recientemente puesta en valor por la Agencia Córdoba Cultura, pasará a funcionar como un espacio INCAA, parte de una red que estrenará y ofrecerá una programación de cinematografía argentina. Aunque debido al mal tiempo debió suspenderse la semana pasada el acto de declaración oficial del Cine Arte Córdoba como sala INCAA, al no poder estar presentes representantes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, comenzará a funcionar en estos días, con una programación diagramada por el área de Cine de @cultura.cba que hará especial hincapié en la presencia de títulos del cine cordobés.

Es de esperar que esto se diagrame de manera coordinada, para evitar la superposición de títulos entre el Cine Arte Córdoba y el Cineclub Municipal, hecho innecesario y que se ha dado estas últimas semanas, incluido este martes con la proyección de una película que se está exhibiendo como estreno en el Hugo del Carril, mencionada en la sección anterior: la producción francesa Los hijos de otros. Esto podría volver a ocurrir, si no se programa de manera consensuada, creando una especie de competencia entre salas del estado, sin ninguna razón de ser.

Muestras fotográficas para ver

En el Museo de Arte Fotográfico Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) se puede visitar, hasta el 30 de septiembre, la muestra titulada Lager, de Alberto Silva, una serie que pone en diálogo imágenes de centros de detención y confinamiento de Argentina, Polonia, Alemania y Francia. La palabra “Lager” significa en alemán centro, campamento, lugar físico de detención, aunque su uso está más generalizado para designar una clase de cerveza. Además de la muestra de Alberto Silva, se pueden visitar en el Dionisi Las Calles, de Rafael Calviño, la serie Retratos de Escritores Argentinos -O no- de Manuel Pascual y Jimena Aldana; y una exposición sobre la Sistematización del Arroyo La Cañada, a cargo del Fondo documental del Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Hidráulica del Archivo Histórico). La curadora de las muestras es la reconocida fotógrafa Susana Pérez. Martes a domingos (y feriados) de 10 a 19 horas. Entradas $ 450, miércoles gratuito.