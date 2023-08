Núcleo Córdoba con Todos criticó proceso a Prunotto

Por Alejandro Moreno

Myrian Prunotto, la vicegobernadora electa por el peronismo, está señalada en la UCR por el Comité Central, que por unanimidad la denunció ante el Tribunal de Conducta partidario, que ahora evalúa expulsarla. El proceso ha sido cuestionado, hasta ahora, solamente por un dirigente que encabeza uno de los tantos núcleos internos: Juan Gait, de Córdoba con Todos.

“No defiendo a Myrian, que no necesita que la defienda, menos ahora que ha ganado la vicegobernación”, aclaró Gait en una entrevista en el programa Realidad 2023 (Canal C), después de que en las redes sociales le apuntara al Comité Central por su decisión de ir contra Prunotto. Además de la intendente de Estación Juárez Celman, el Tribunal de Conducta analiza la situación del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, del intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, y del ex candidato a legislador provincial, Andres Torres. La lista será ampliada en próximas listas.

Prunotto, Avilés, Benedetti y Torres fueron citados para el 6 de septiembre a las 19 en la Casa Radical para que formulen ante el Tribunal de Conducta su descargo y presenten pruebas en su defensa. Además, se les suspendió la afiliación a la UCR mientras se realiza el procedimiento. Los integrantes del Tribunal de Conducta son Simón Palacios, Iris peralta, Yolanda González, Alejandra Matar y Guillermo Cruccianelli.

“En realidad no quiero que la expulsen a ella porque si la tienen que expulsar a ella me tienen que expulsar a mí también: yo hace cuatro años también fui en contra de la UCR cuando fuimos en Córdoba Cambia. A mí y a un montón de dirigentes”, advirtió Gait. El “montón” de dirigentes incluye, entre otros, a Mario Negri, quien fuera el candidato a gobernador de la alianza sin la UCR (que llevó a Ramón Mestre como candidato).

El referente de Córdoba con Todos afirmó: “No digo que no deba ser juzgada y que no tenga derecho a defenderse; lo que sí estoy seguro que esta conducción no lo tiene que hacer, porque ha sido parte de lo que nos ha pasado”.

“Hay tantos que han pasado, que han ido y han vuelto”, recordó. “Este tipo de medidas se deben tomar cuando hay reglas de juego: hay una interna y el que pierde la interna se va, sí, expulsalo. Pero si vos no le das interna, no sabés dónde se confeccionaron las listas…”, relativizó. Y agregó: “Yo todavía no sé quién lo eligió a Marcos Carasso candidato a vicegobernador”.

Gait criticó la presidencia del negrista Marcos Carasso. “Esta conducción lo único que tiene que hacer es administrar el partido hasta que pasen las elecciones nacionales de octubre. No tiene que tomar ninguna decisión más de este tipo, tiene que tomar decisiones administrativas. Y después de octubre tiene que convocar a la correspondiente elección interna y las próximas autoridades son las que tienen que tomar decisiones”.

“Seguramente nosotros vamos a obligar a ir a internas porque queremos una profunda discusión”, advirtió. Incluso, anticipó que tratará de competir por la presidencia del Comité Central de la UCR: “Seguramente lo voy a intentar. Ya lo intenté, y con algunas trampas no lo logré la otra vez (por el 2021) participar, pero ahora lo voy a lograr”.

Luego, en diálogo con Alfil, descartó que esté en un acuerdo con Prunotto: “Sí voy a ir por la presidencia del partido; no sé qué va a hacer Myriam”.

“Lo que queda claro es que en esta conducción son unos inútiles. Agarraron dos candidatos primeros en las encuestas (por Luis Juez y Rodrigo de Loredo) y los hicieron perder las dos elecciones, y después agarraron para las PASO el mejor sello encuestado en Córdoba (por Juntos por el Cambio) y lo hicieron salir detrás hasta del peronismo. Encima hacerse los ofendidos, los enojados y echarle la culpa a otros me parece que ya excede la torpeza”, acusó.