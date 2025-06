Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Trapitos, ¿Primer Round?

El periodista consultaba con su informante en el Legislativo local para conocer detalles de la iniciativa que busca poner un marco normativo a la actividad de los llamados "trapitos". Se trata del expediente n°32870, denominado “Proyecto de Ordenanza disponiendo el ordenamiento de cuidado, vigilancia y lavado de vehículos estacionados en la vía pública de la Ciudad de Río Cuarto”, que hoy tendrá tratamiento en Comisión por primera vez desde su presentación.

Periodista: Che, me cuentan que mañana (por este miércoles) empiezan a tratar el tema de los trapitos en el Concejo. ¿Tengo buena data?

Informante: Tiene buena data. Confirmo que el proyecto enviado por el Ejecutivo será abordado en Comisión. Mañana arranca el primer round...

P: ¿Round? Supongo que estará peleada la cosa.

I: Todo es una batalla últimamente. El oficialismo sale con un tema y la oposición reacciona inmediatamente. Me intriga saber el “pero” que van a poner esta vez.

P: Mire usted. Yo pensaba que era un tema compartido por todos. Digo, lo de ponerle reglas a los trapitos.

I: Yo también. Además, creo que es algo que ellos siempre quisieron hacer y nunca pudieron. Los radicales, digo.

P: ¿Entonces?

I: No sé, con algo van a salir. Se ponen creativos en este momento del año. Con algo van a salir, aunque capaz que no está semana. Hasta el viernes, solo hablan de la Maternidad. Se ve que les rindió el tema...

P: Espere, no se vaya. ¿Cuándo se votará el tema “trapitos”?

I: No sé, la verdad. Se supone que deberá votarse en este mes. El Gobierno quiere que salga cuanto antes. El intendente (Guillermo De Rivas) ya dijo cuál es su deseo para el primer cumpleaños de la gestión.

Silencio peronista

La periodista dialogaba con el militante kirchnerista, horas después de conocer el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Militante kirchnerista: ¿Se cayó Twitter (X)? ¿Hubo algún problema de conectividad en Río Cuarto del que no me haya enterado? Digo, por los poquísimos pronunciamientos que vi sobre lo de CFK.

Periodista: Estaba stalkeando un poco a los dirigentes para ver algo de eso. No he visto prácticamente nada.

M: En mis redes pude ver algunos escritos de compañeros de militancia que, lamentablemente, hoy no están participando en política o no ocupan cargos de poder. De nuestros funcionarios y concejales, hay un silencio que aturde. Quizás mañana salgan con algo, no sé. Y pensar que tantos de los que están ahora en el peronismo cordobés, tienen alguna foto con la ex presidenta.

P: Igual, no me parece incoherente que el PJ local no haya dicho mucho. Discursivamente, se ha despegado casi siempre del kirchnerismo.

M: ¿Recuerda los encuentros que solía hacer el peronismo nacional y popular en esta ciudad? Qué lejos que estamos de eso. Las últimas gestiones municipales también absorbieron a una parte del kirchnerismo y me atrevo a decir que varios de ellos no volvieron para estas filas. Se necesita recuperar ese fervor popular que alguna vez nos caracterizó. Pensar que hace poco se hizo un locro peronista en el que se cantó la marcha y todo. Me había dado algo de esperanzas de que se puede recuperar la mística. La veo difícil por cómo viene la mano.