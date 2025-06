Por Julieta Fernández

“Esto no es al voleo o al tun tun. Es un abordaje serio, profesional y singularizado de cada una de las personas que se encuentran ejerciendo estas actividades. Son personas dotadas de derechos y así hay que abordar la problemática. No se solucionará de un día para el otro sino con laburo serio y sostenido”, expresó el secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado. Este miércoles, el funcionario asistió al Concejo Deliberante junto a los subsecretarios de Seguridad, Rafael Filippa y su par de Desarrollo Social, Gregorio Oberti, para trabajar en una comisión ampliada en relación al proyecto que propone “ordenar” la actividad de los trapitos. Por su parte, los ediles de la primera y segunda minoría siguen cuestionando al oficialismo por plantear un proyecto de ordenanza que solicita herramientas “que el Ejecutivo ya tiene”.

En conferencia de prensa, Maldonado aseguró que el proyecto “suma herramientas de prevención, control y acompañamiento a la ciudadanía que antes no se tenían”. Entre ellas, mencionó que la ordenanza implicará una mayor articulación con el marco normativo del Código de Convivencia de Córdoba y las fuerzas de seguridad y garantizará “la erradicación del cobro compulsivo de estacionamiento u otro servicio que se brinde en la calle”.

El funcionario señaló como ejemplo que, con esta ordenanza en vigencia, se tendría la potestad de “hacer cesar de forma inmediata aquellas actividades que vulneren los parámetros fijados en la normativa como el cobro compulsivo o pedido de tarifa de un estacionamiento, así como el secuestro de elementos que se utilicen para esas actividades y las posibilidades de suspender beneficios sociales a aquellas personas que se declaren en rebeldía”. También daría facultades al cuerpo de inspectores de solicitar intervención de la Policía en caso de ser necesario.

Los planteos del bloque Primero Río Cuarto apuntan a que la ordenanza no plantea un presupuesto específico “porque ya existen programas financiados para abordar estas problemáticas” y aprovecharon la arista social del proyecto de ordenanza (que habla de acompañar a quienes atraviesen situaciones de consumo problemático de sustancias) para recordar que “aún no se ha inaugurado el centro de día para el abordaje de adicciones que se prometió hace un año”.

Maldonado manifestó que, a partir de los datos relevados en conjunto con la subsecretaría de Desarrollo Social, así como la de Género y Niñez, se ha llegado a la conclusión de que al menos 120 personas ejercen alguna actividad de este tipo en la ciudad (“trapito”, cuidacoche, limpiavidrios o lavacoches). “Hemos dialogado con el sector para conocer sus necesidades y de qué manera se los puede ayudar a reconvertir su actividad para dignificar su vida de otra manera”. Agregó que la ordenanza “también tiene beneficios para los trapitos”, ya que plantea disuadir aquellas situaciones de conflicto que a veces se generan entre los propios cuidacoches.

Un pequeño grupo de lavacoches asistió al Concejo Deliberante luego de conocer que se realizaría la reunión de comisión para tratar el tema. Si bien no participaron de esa instancia, dialogaron con los medios presentes para hacer saber su postura: no rechazan de entrada el proyecto y aseguran que prefieren “creerle la parte buena al Municipio y esperar a ver qué pasa”. “Si quieren prohibir la actividad, tendrán que responder con un sueldo para que uno pueda vivir: no 200 o 300 mil pesos”, adviertieron en diálogo con Telediario.

Gonzalo Pereyra, uno de los lavacoches que se acercó al Concejo Deliberante, aseguró que el Municipio ha hecho un relevamiento de la actividad y sugirió que se les otorgue una insignia a quienes “trabajamos de esto pero somos respetuosos y no abusamos de la gente”. Pereyra diferenció la actividad del cobro de estacionamiento del servicio que brindan los lavacoches y manifestó que “no por algunos que generan conflicto nos van a sacar a todos”. Además, rechazaron las sugerencias del bloque nazarista de contener a los trapitos en cooperativas: “Ya hemos estado ahí y nos pagaron migajas. No vamos a estar bien en una cooperativa”, enfatizaron