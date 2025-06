Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El “beneplácito” de Lamberghini

La cronista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante respecto del pronunciamiento del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini, sobre la confirmación de la sentencia a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Informante: El tema de CFK salió en el recinto. No había ningún proyecto vinculado a eso en el orden del día, pero Lamberghini sacó el tema casi sobre el final. Sea la opinión que sea, alguien tenía que decir algo. Bueno, manifestó su “beneplácito” por la resolución judicial.

Periodista: Llegué a verlo. Raro que nadie del radicalismo se haya sumado con alguna intervención.

I: El tema se desvió un poco cuando salió lo del abrazo a la Maternidad pero sí, es raro. Aún así, hasta hace unas horas, no vi ningún comunicado de la UCR local. Su presidente, Marcos Curletto, sí se ha pronunciado en favor del fallo. Del bloque oficialista, solo vi que habló Marilina Gadpen, quien tuvo sus reparos porque el socialismo ha denunciado hechos de corrupción durante el kirchnerismo pero consideró que es “llamativo” que esta resolución salga en pleno año electoral, luego de que Cristina anunciase su candidatura.

P: Entonces, solo tres personas hablaron del tema. Lamberghini, Gadpen y Guillermo Natali del nazarismo.

I: Está claro que los schiarettistas no iban a decir nada, en línea con el accionar del gobierno provincial. Y la UCR y el juecismo peluca… vaya a saber qué pasó. Lo interesante de Mario es que, cuando celebró el fallo judicial, dijo que a partir de la causa Vialidad faltan rutas en este país. Me sorprendió que hable justo de eso porque es sabido que el gobierno nacional no está ni arreglando baches en nuestras rutas nacionales. Dicho por muchos intendentes del interior que lo están padeciendo. Pero bueno, si no era por Mario, el tema capaz ni se tocaba hoy (por ayer).

P: Sin mencionar que pudo decir “¡Viva la libertad, carajo!”

I: Estaba chocho.











Siguen los choques en la inconclusa Autovía

El periodista se comunicaba con el dirigente de Santa Catalina tras la noticia de un nuevo accidente en la zona de Ruta 8 donde continúa ejecutándose la obra de la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

Periodista: Otro choque y van…

Dirigente: Ni me hable de eso. Esto es lo que vemos todos los días. Realmente un peligro. No sé ni cómo vienen zafando de una tragedia. Dios quiera no pase nada grave.

P: ¿El problema es la gente que maneja o la zona en concreto?

D: Hay algunos que andan como locos, otros que parecen no tener idea de cómo agarrar un auto, pero yo creo que principalmente es el hecho de que ahí no está lo que debería, una ruta segura. Para eso se empezó a construir la Autovía, ¿no? Para que no haya más muertes en esa ruta.

P: La verdad es que esa obra debería haber estado lista hace años.

D: Claro. Porque la verdad es que yo podría echarle la culpa a una sola gestión, pero esto ha sido responsabilidad de todos los que han pasado. Aunque, a decir verdad, lo de este Gobierno es realmente escandaloso.

P: ¿El nacional?

D: Y sí. ¿Usted vio cómo están las rutas de la zona? Las que no son provinciales, digo. ¡Intransitables! Juegan con la agenda a su favor, convenciendo a todos de que no pueden gastar en mejorar la calidad de las rutas y que el sector privado se puede hacer cargo de eso. Por eso las concesionan. Pero, yo primero me pregunto cuándo pasará y después cómo carajo van a hacer para que eso signifique tener mejores rutas. Lo de la Autovía es uno más de los tantos pifies de Nación con la obra pública. Están tentando a la suerte.

Superhéroes libertarios

El periodista recibía un mensaje de su informante en las filas libertarias, quien comentaba sobre una serie de publicaciones realizadas por la coordinadora de La Libertad Avanza en Río Cuarto, Laura Soldano.

Informante: ¿Vio las stories que subió Laura Soldano en Instagram?

Periodista: Sube todo el tiempo, así que no sabría decirle a cuáles se refiere. Usa ese recurso casi tanto como el presidente Javier Milei (risas).

I: Es cierto. Yo le iba a contar sobre unas publicaciones que me llamaron la atención. Muestra un chat donde charla con alguien sobre el superhéroe o superheroína que la representa y menciona a la Bruja Escarlata. ¿Se da cuenta de quién es?

P: Soy bastante nerd, así que sí. Personaje de Marvel.

I: ¡Esa misma! Dice Soldano que se siente identificada con ella por varias cosas. Después subió un video donde explican el personaje y dice “cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia”. Rara la frase. Después remata esto mostrando una campera que se compró, de color escarlata. Ella dice que son todas señales…

P: ¿Señales de qué?

I: No sé, la verdad. Pero no la tenía tan comiquera. De hecho, antes de esta serie de stories había subido algo con otro personaje de los superhéroes. Algo de Batman…

P: ¿Por qué? Es muy extraño todo esto. Siento que estoy hablando con una IA (risas).

I: (Risas) Lo de Batman es un detalle para nada menor. Subió un dibujo del encapotado y a que no sabe quién está bajo la máscara…

P: Ay, no sé si quiero preguntar…

I: ¡Gastón González! Parece que ella es la Bruja Escarlata y su marido Batman.

P: No sé si estoy listo para indagar sobre esto.

I: Espere, que es muy llamativa la frase que puso en el dibujo de González en modo Batman. “¿Necesitaremos a Batman?”, se pregunta.

P: ¿Sale a jugar el Batman libertario en la campaña?

I: Parece que sí.







Maternidad: PH presentó un pedido de informe

Más allá de los partidos que tienen representación parlamentaria y que se han expresado en torno al nuevo modelo de servicios de la Maternidad Kowalk, el ex candidato a intendente y ex funcionario llamosista, Gustavo Dovis, comunicó que desde el Partido Humanista también enviaron un pedido de informe al Ejecutivo. El informante se comunicó con la periodista.

Informante: Me parece interesante esto que vi del Partido Humanista y creo que sirve para dimensionar la repercusión que ha tenido lo del nuevo esquema de la maternidad. Por supuesto, no faltarán los que interpreten esto con un tinte político pero sería raro. ¿Hace poco Dovis no estuvo en una actividad de la gestión?

Periodista: Sí, me habían pasado una foto. No recuerdo puntualmente la actividad. Pero bueno, está claro que eso no hace que Dovis necesariamente sea aliado de esta gestión.

I: También le manifestó su apoyo a De Rivas por la puja con el Banco Nación. Sí, ha habido un par de guiños pero sabemos que el compañero Dovis tiene sus ideas y muchas veces se ha mostrado disidente de las directivas del PJ provincial. El nuevo esquema de la Maternidad tiene mucho que ver con la articulación con Provincia…