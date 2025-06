Maternidad: en medio de polémicas, De Rivas respaldó a Cagnolatti

Por Gabriel Marclé

Días intensos se viven en torno a la Maternidad Kowalk, que se ha transformado en uno de los ejes centrales del debate político en la ciudad. El gobierno de Guillermo De Rivas salió a defender los cambios implementados en la institución, que dejó de realizar partos —función para la que fue creada hace 102 años—, mientras que la oposición tomó como bandera los reclamos de sectores que cuestionan esta decisión.

En medio de esas tensiones, cuando el radicalismo y diversas agrupaciones realizaban el viernes un abrazo simbólico en defensa de la maternidad, se filtró un audio del director del centro, Diego Cagnolatti, en el que criticaba entre insultos a quienes se habían sumado al reclamo por la restitución de los partos en la institución. El mensaje generó un fuerte repudio por parte de agrupaciones que reclamaron su renuncia, pero desde el Ejecutivo municipal salieron a respaldarlo, interpretando su actitud como una muestra del “deber ser” de un funcionario comprometido con la gestión.

“Estamos tratando de sacar la maternidad adelante y ustedes salen a realizar un abrazo solidario en contra de la maternidad”, expresaba Cagnolatti en el audio enviado a un grupo de médicos y trabajadores del centro, y que luego fue viralizado en el marco de la movilización. En ese mismo mensaje, el médico afirmó que el personal “se rascaron los hue… un año y medio”, aludiendo a que los partos ya no se realizaban allí desde hace tiempo. El mensaje cerraba con una frase directa: “Yo no me pongo la camiseta por ustedes ni en pe…”.

Como era de esperarse, el contenido del audio generó una reacción inmediata. Diversos sectores reclamaron la renuncia del director, señalando que, aunque el mensaje se haya difundido en un ámbito privado, los improperios proferidos constituyen una falta de respeto directa hacia el personal de salud. No obstante, lejos de retractarse, Cagnolatti redobló la apuesta y, en una entrevista concedida a Canal 13, reafirmó su postura sin mostrar arrepentimiento. “Yo creo que me quedé corto”, sostuvo ante las cámaras.

Contrariamente a lo que algunos esperaban, las palabras del director no provocaron un quiebre dentro del oficialismo. Por el contrario, generaron una oleada de mensajes de apoyo desde el entorno del Gobierno. “Excelente el doctor Cagnolatti y todo el equipo, con la camiseta de la Maternidad puesta y defendiendo la salud pública de los riocuartenses”, expresó en redes sociales Gastón Maldonado, uno de los funcionarios más cercanos al intendente De Rivas, dejando clara la postura oficial frente a la controversia.

En simultáneo, desde el Concejo Deliberante también se apuntó contra las críticas del radicalismo, incluyendo los cuestionamientos vinculados a la legalidad de la maniobra que llevó a suspender los partos en la Kowalk. “Qué lamentable lo de algunos dirigentes de la oposición. En lugar de pensar en la salud de las mujeres y los niños, hacen cualquier ridiculez solo para desgastar a un gobierno. Qué triste”, manifestó Leandro Carpintero, presidente de la bancada oficialista.

Aunque el intendente De Rivas ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones públicas en torno al conflicto, la reacción de sus funcionarios deja en claro el respaldo al director de la maternidad. Este alineamiento puede leerse tanto como un mensaje dirigido hacia afuera como una señal interna dentro de su propio gabinete.

El pedido público de “ponerse la camiseta” —una consigna que el intendente ha transmitido reiteradamente a su equipo— marca el rumbo que se espera de los funcionarios municipales ante los desafíos actuales. No se trata únicamente de gestionar en un contexto económico adverso, sino de sostener con firmeza el programa de gobierno, incluso frente a las críticas de la oposición que intenta cuestionar el rumbo de la administración. “Bancar los trapos”, el mensaje que circula entre las filas oficiales, resuena como el lema no oficial en vísperas del primer aniversario de gestión.