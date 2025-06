Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Me lo dijo una gitana…”

El informante le comentaba al periodista sobre un video que le compartían en redes sociales.

Informante: Che, ¿vio el video de Laura Soldano con la lectura de manos?

Periodista: No entiendo de lo que me habla.

Informante: Una joyita. Esa mezcla de esoterismo y política es un hallazgo. ¿Quién necesita encuestas si podés leer el futuro en la palma?

Periodista: (Risas) ¿Y qué le dijeron? ¿Que llega a intendenta?

Informante: No sé si daba para tanto (risas). El día de la campaña de afiliación en Plaza Roca se le acercó una mujer que le lee la mano y le tiró algunos consejitos. Le dijo que tiene enemigos, pero que debe saltarlos. También que mire para adelante, que su campaña va a ser dura, pero fructífera. Y que no se ponga nerviosa por los desafíos, porque ella sabe cómo superarlos. Parece que Laura se lo tomó en serio, ¿eh? Asentía como si se lo estuviera diciendo el FMI.

Periodista: ¿Sabe si en el entorno de ella se toman estas cosas en serio?

Informante: Medio en chiste, medio en serio. Pero ella está convencida de las energías y de esta especie de llamado divino. Yo creo que más de uno en La Libertad Avanza está pensando en abrir un horóscopo libertario.

Periodista: ¿Se viralizó?

Informante: Sí, y generó comentarios de todos los colores. Parece que el destino de la ciudad está entre Júpiter y una motosierra (risas).

Muestra artística (¿con ironía?)

La cronista recibía un mensaje del informante, quien se encontraba en el Concejo Deliberante.

Informante: Si viene al Concejo esta semana, seguramente verá una muestra artística que acaba de iniciar. Y hay algo que no pasa desapercibido: la foto de la médica pediatra Matilde Glineur Berne, quien dedicó más de 35 años de su vida a la Maternidad Kowalk.

Periodista: Fuerte, ¿no? Que se dé justo después de toda la polémica que hubo. ¿Y se sabe en el marco de qué es esta muestra?

I: Yo no sé mucho pero lo de Matilde sin dudas no pasa desapercibido en los pasillos. No solo hay una gran fotografía de ella y una reseña de lo que implicó su vocación como médica y su militancia por los Derechos Humanos, sino también un elemento simbólico que dice muchísimo: la balanza con la que la doctora pesó a los miles de bebés que ayudó a traer al mundo en la Maternidad. No hay que olvidar que, en esta misma casa de la Democracia, también se le rindió un homenaje en vida y se le otorgó el premio Julieta Lanteri. Resulta un poco irónico que, mientras se la vuelve a homenajear con esta muestra, la Maternidad esté atravesando esta reconversión que, por lo visto, ya no tendrá marcha atrás.