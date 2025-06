Cristina Kirchner le envió un mensaje a la militancia de Plaza de Mayo

Por Redacción Alfil

Este miércoles, durante la marcha peronista en contra del fallo que llevó al arresto domiciliario de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los dirigentes y militantes del PJ recibieron un grato mensaje de su líder. La exmandataria nacional se encargó de enviar un audio a todos los convocados en la plaza bonaerense, en el mismo dejó un mensaje de agradecimiento y también de crítica hacia el Gobierno actual y la Justicia.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista", expresó Cristina en su comienzo de discurso.

Luego, la exvicepresidenta declaró que el modelo de gobierno actual es "insostenible desde lo económico" y que tiene vencimiento. A su vez aseguró que en su etapa en el Gobierno, los dejó desendeudados a todos, tanto a los jubilados como a familias y empresas.

Siguiendo con las críticas, la exmandataria catalogó al ministro de Economía, Luis Caputo, como un "impresentable" que alquila dólares para simular que tiene reservas. "El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae. Por eso estoy presa”, concretó.

“El pueblo argentino demostró que sabe organizarse, luchar y sabe volver. No tengo la bola de cristal. Sí se algo. He pasado por casi todo en esta vida. Viví el ejemplo y el enorme y terrible sacrificio de Néstor, con todo lo que nos costó construir aquella década ganada. Viví un intento de asesinato. He soportado este proceso nefasto judicial que termina con la misma corrupción. Vamos a volver, y además con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, y desde la trinchera”, concluyó la líder del PJ.