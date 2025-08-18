Lloralo, gorila

Redacción AlfilRío Cuarto13 de agosto de 2025
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Felipe OsmanProvincial14 de agosto de 2025
El delasotismo disidente augura una marca ajustada de Hacemos para todos los dirigentes que evalúen trabajar para Natalia. En el oficialismo, mientras, aseguran que la sola presencia de Schiaretti alcanza para que toda la estructura cierre filas en torno a la boleta del Panal.
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad14 de agosto de 2025
Con una semana completa de paro docente y no docente, la Universidad Nacional de Córdoba se suma a la pulseada nacional contra el recorte presupuestario y salarial del Gobierno. Entre cifras oficiales cuestionadas, respaldo del Rectorado y apoyo provincial, el conflicto escala y amenaza con paralizar el segundo cuatrimestre.
Redacción AlfilProvincial15 de agosto de 2025
El radical Rodrigo de Loredo rechazó ser candidato a diputado y de esta manera desde diciembre volverá al llano. Todo queda entre Juez y Bornoroni.