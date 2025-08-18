Lloralo, gorila

Por Javier Boher

[email protected]



Finalmente llegó el cierre de listas para las elecciones de octubre y nos encontramos ante uno de los problemas de la representación: ¿qué pasa cuando la oferta general parece una interna de un único partido?

Indudablemente que definirse por la negativa no es la mejor manera de definir una identidad o una serie de preferencias, pero a veces es la única posibilidad que existe, ya que es más fácil saber qué es lo que no nos gusta que saber qué es lo que nos deja conformes. En política la cosa es más o menos así: Córdoba no era una provincia macrista en 2015 y 2019, del mismo modo en que no es una provincia libertaria desde 2023. La aversión al kirchnerismo torció fuertemente la balanza para esos extremos, una definición por la negativa en la que muchos votaron con ciertas salvedades. Para estás legislativas prácticamente no siquiera existe esa posibilidad.

El panperonismo ocupa (casi) todos los lugares en disputa, con una inexplicable retracción de las fuerzas que hace dos años conformaron Juntos por el Cambio, un espacio que supo llevarse dos tercios de esas bancas y que encontrará dificultades para renovar siquiera algunas.

Parte de esto se explica por lo mal que jugó sus cartas Rodrigo De Loredo, al que terminaron enroscando un par de peronistas y una pastelera que se convirtió en el cerebro del gobierno. Tibio en su definición (en contraste a la muestra de personalidad con la que armó su candidatura hace cuatro años) esperó tanto que se desdibujó en su lugar. Juez, más hábil, sabe que le quedan dos años en el Senado para seguir figurando en los medios. Quizás Rodrigo ahora se modernice y maneje un UBER para hacer campaña por las calles de Córdoba.

El espacio de JxC fue rapiñado desde todas direcciones, con dirigentes ocupando lugares en todos lados. La virtual desaparición del Pro y el radicalismo llevando en la cabeza a uno de los peores intendentes de la historia de la capital demuestra que eligieron jugar a favor de una interna peronista que tiene el camino despejado para empezar a apuntalar la campaña presidencial de Llaryora 2027.

El país sigue atravesando una crisis de partidos que se profundiza en tiempos de redes sociales y que potencia a los candidatos por sobre las identidades colectivas (que no definen nada pero tienen estructuras que son necesarias para fiscalizar y buscar votantes). Hoy es muy difícil que alguien vote exclusivamente el sello del partido, como queda claro a partir de que los dos apellidos más importantes para el peronismo cordobés del último cuarto de siglo van en boletas separadas. Quizás sea una estrategia para tratar de llegar a las seis bancas, en particular porque del otro lado no hay nada. ¿Habrá tantos adherentes al proyecto de Milei como para tildar el casillero violeta, independientemente de quién esté ahí dentro? Parece poco probable.

Córdoba no es una provincia antiperonista, porque la evidencia demuestra exactamente lo contrario: desde la aparición del peronismo ha habido más años de gobiernos justicialistas que de otro color, lo que no quiere decir que no haya existido un antiperonismo fuerte. En tiempo de dilución de espacios y de ideas, ese definirse siempre por lo opuesto a lo que representa el ideario de Perón generó esta situación en la que no hay una oposición clara porque no está claro cuáles son los límites del peronismo, que en esta elección está abarcando todo el espectro ideológico.

El título de la nota tiene que ver justamente con eso, escrito en un tono tuitero con el que podría responder casi cualquier candidato de todas las listas que se van a presentar por la provincia de Córdoba y que decidieron dejar de representar a un tercio del electorado que sistemáticamente vota al revés de lo que diga el peronismo. Esta vez si, en octubre vamos a ser todos peronistas.