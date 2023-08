Cámpora y Allende al gobierno, anomia al poder. El caso de los indultos

Autor: DAS

Chile, 2023

Parte 3/4

Allende y sus indultos .

Con la llegada de Allende al poder, el 4 de noviembre de 1970, se instaura un régimen que como característica ideológica venía a establecer la “idea de un socialismo a la chilena”, además del “avanzar sin transar”, frases, que por cierto ocultaron verdaderamente el objetivo estratégico impulsado por la Unidad Popular, que amparó la acción de la guerrilla en Chile y en América, toda vez que se seguiría la postura impuesta por Castro y el Che Guevara, aun cuando este conglomerado de izquierda mostraba una expresión un tanto más moderada a la de éstos en cuanto a la vía insurreccional. En lo que a las organizaciones subversivas se refiere, debemos reiterar lo ya expuesto en cuanto a que el nacimiento de estos se producirá bajo la administración de Eduardo Frei Montalva, esto es, a partir de 1965. De las organizaciones subversivas nacidas en este periodo mencionaremos a las más importantes. Distinguiendo a aquellas que se crearon antes y dentro del gobierno de UP, como aquellas que aparecerán con posterioridad al derrocamiento de Salvador Allende y que pasan a autodenominarse como “combatientes que luchan contra la dictadura militar”.

Luis Heinecke Scott, en su libro “Chile. Crónica de un Asedio”. Tomo IV; realiza una reflexión que resume el proceso guerrillero en Chile, en donde extrae la identidad de algunas de las organizaciones violentistas, su organización, y la actitud que asumirá el gobierno de Salvador Allende frente a éstas, no sólo protegiéndolas, sino incluso financiándolas:

“Tales estructuras hallan su auge en tiempos del gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

“Hacia junio de 1973, el MIR cuenta con 12 Comandos revolucionarios (CR), con 3.000 militantes y un total orgánico de 6.500 miembros. Tenía imprentas, radios, escuelas de cuadros, etc. Que se desplegaban en una serie de “frentes” subversivos: el FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios; el FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios; el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, etc. Hasta el mismo GAP, Grupo de Amigos Personales del Presidente de Allende, estuvo controlado durante bastante tiempo por el MIR. Si durante el gobierno constitucional de Eduardo Frei M. el MIR actuó como grupo semiclandestino en atentados terroristas (que provocaron el procesamiento de sus principales dirigentes), con el gobierno marxista de Salvador Allende el MIR crece, gracias a la impunidad absoluta de su operar y la amplia difusión de su propaganda guerrillera. Condiciones que por cierto, cesan con el Gobierno Militar. Lo que no variará, desde 1965 en adelante, es su constante voluntad de atentar contra el orden y seguridad pública y la integridad física de las personas que no se sometieron a sus designios revolucionarios” [1].

A continuación, citaremos a aquellas agrupaciones subversivas, que consideramos las de mayor importancia, sea por su capacidad organizativa, como asimismo por las diversas denominaciones a las que estas respondían:

-Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de tendencia trotskista-guevarista, aun cuando en su declaración de principios complementan esto, señalando que son también la vanguardia del marxismo-leninismo en Chile.

-Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP): de tendencia marxista-leninista.

-Movimiento Campesino Revolucionario (MCR): de tendencia marxista-leninista, creada por el MIR en la sureña Cautín, representaba el brazo armado del MIR, pero en el ámbito rural y fortalecía su presencia con cuadros de la etnia Mapuche. Nacerá en 1969, teniendo un papel importante en las “tomas” de terrenos en la zona sur de Chile, cuyo líder era José Gregorio Liendo Vera, “Comandante Pepe”. (VIII y IX regiones).

-Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU): Marxista-leninista. Sin embargo, bien vale señalar que durante los inicios de 1971, Allende y otros sectores de la UP, presionaban al MAPU para no convertirse en marxistas. Tanto es, que el 26 de julio de ese año, dirigentes como Jaime Gazmuri y Eduardo Aquevedo fueron invitados a Cuba, donde se reunieron con Fidel Castro en el Hotel “Habana Libre”, el objetivo del Primer Ministro, era convencer a estos de no convertirse al marxismo, pero si, en un partido u organización combativa de carácter Cristiano Revolucionaria o de izquierda ( aún cuando ya existía la Izquierda Cristiana, pero de débil presencia), ya que la idea del marxismo estaba representada en varias organizaciones políticas que conformaban a la UP, por lo que su objetivo apuntaría a convocar a elementos revolucionarios de corte nacionalista anti-izquierda. Sin embargo, en octubre de 1972 en el Segundo Congreso del MAPU, éste se define como de línea marxista (desoyendo la estrategia a seguir), independiente de los bloques internacionales y muy crítico de la URSS.

-MAPU Obrero Campesino (MAPU OC o MOC): de tendencia más moderada y de filiación Comunista, liderado por Jaime Gazmuri y Enrique Correa, en tanto que el “MAPU propiamente tal” -como era denominado- era liderado por Oscar Guillermo Garretón y Eduardo Aquevedo.

- Movimiento Manuel Rodríguez (MR2): Que nace como organización escindida del MIR, de tendencia trotskista-guevarista. Encargado de realizar la inteligencia preoperativa para la acción de los Grupos Político Militares (GPM).

Respecto de los grupos terroristas que nacen como consecuencia de la llegada al poder de la junta militar presidida por el Gral. Augusto Pinochet Ugarte, bajo el argumento de “luchar contra la dictadura y la recuperación de la democracia”, tenemos:

-Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), nació en 1983, al amparo de Fidel Castro en Cuba, de tendencia comunista.

-Movimiento Lautaro, aparecerá violentamente en 1988, aparentemente se creyó era una organización subversiva nueva, esto por el hecho de usar diversas denominaciones en la adjudicación de acciones, llevando a las policías y fuerzas de seguridad del gobierno militar de la época a plantear diversas hipótesis, sin embargo, paulatinamente se les conocerá como “Los Lautaro”. Por lo que ya, al finalizar el mes de mayo de ese año, llegó a establecerse que era una facción disidente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que había acogido en sus cuadros a ex militantes del MIR, del Frente Militar del Partido Comunista y del MAPU de la fracción Obrero Campesina (MAPU-OC), además de un número indeterminado de delincuentes habituales que aceptaron participar a cambio de los botines obtenidos en asaltos, era el grupo en cuestión que actuaba especialmente contra Carabineros.

MAPU Lautaro, desde su nacimiento en 1982, se proclamó marxista leninista, sin embargo, con el tiempo evidenciaron una raíz ideológica basada en el maoísmo. Este grupo subversivo formó en 1987, las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, considerado como grupo de elite, preparado para realizar acciones de gran envergadura, tales como asaltos y atentados selectivos. También se creó el Movimiento Juvenil Lautaro, cuya función era llevar a cabo acciones de propaganda mediante la realización de agitaciones en poblaciones y tomas de establecimientos educacionales y hacer rayados y volanteadas, como asimismo el reclutamiento de jóvenes para sus filas, ambos de tendencia marxista leninista.

Cada una de estas organizaciones tendrá un papel fundamental en el proceso y desarrollo de la subversión en Chile, sin olvidar que la UP, a pesar de instalarse en el gobierno por la vía electoral, no descartó como alternativa la de llevar a Chile a una dictadura marxista, teniendo como sostén a estas agrupaciones guerrilleras, lo que se ratifica al revisar las expresiones que el líder chileno hizo manifiestas a la prensa nacional y extranjera afín (Ver entrevista de Regis Debray a Salvador Allende en próximas publicaciones ).

Debemos, por tanto, considerar que elegir entre uno u otro camino, según expresa la doctrina marxista-leninista, era sólo una cuestión táctica, basado esto último en la doctrina del dualismo o poder dual de Trotsky y Lenin.

Allende pese a su historial republicano, explicado precedentemente , sólo consideró a la democracia como una de las muchas estrategias posibles para alcanzar el poder, cuestión que ratificará en el Mensaje Presidencial ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971, diciendo que:

“El pueblo podía cambiar de método, realizando la transición al socialismo por la vía tradicional - o sea, por la violencia- si a su vez se ejercía violencia física, social o política contra el régimen de la Unidad Popular” [2].

De hecho, con posterioridad a su derrocamiento, en escritos y anotaciones del mandatario depuesto se observan dichos que vienen a ratificar la adhesión íntima de Allende al camino violento, en donde en uno de estos dice: “Es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora hasta su más mínimo vestigio ideológico y cultural, y es moral todo lo que sirve para crear una nueva sociedad, en la que no quepan los egoísmos ni las pequeñeces”.

En otro documento expresa: “El quid del problema en política es la cuestión del poder. Esta verdad esencial del marxismo debe presidir todos nuestros actos. Nada vale la estética de las palabras: las cosas son buenas o malas según nos aproximen o nos alejen del poder, según aseguren o no la irreversibilidad del proceso revolucionario” [3].

Como hemos señalado, el MIR, se mantuvo teóricamente fuera de la UP., pero sus conexiones con el gobierno y con el Presidente fueron siempre de gran fuerza, además que la influencia doctrinaria grabó mutuamente a estos.

Prueba de ello, es que recién asumida la Presidencia, Salvador Allende indultó a los cabecillas del MIR , entre ellos a Luciano Cruz, Miguel y Edgardo Enríquez, Bautista van Shouwen, Humberto Sotomayor, Sergio Zorrilla, Joel Max Marambio y Andrés Pascal Allende, sobrino del presidente (hijo de la hermana del presidente, la ex diputada Laura Allende), que se hallaban procesados (imputados) por actos de violencia política y delitos comunes (actos de sangre y asaltos a bancos), cometidos en la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva.

Esto lo debemos entender “como una forma de permitir la organización del Ejército Guerrillero e incrementar sus fuerzas, mediante Instructores y líderes con experiencia subversiva. El Presidente Allende indultó y ordenó desistirse de las denuncias tanto al gobierno como al Poder Judicial por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que benefició a numerosos extremistas del Partido Socialista, MIR y de la VOP…”. “Precisamente una gran cantidad de estos mismos individuos, fueron los que planificaron y llevaron a cabo la idea de infiltrar a las FF. AA posteriormente.”

“Los principales indultos, que fueron absolutamente rechazados por la Excelentísima Corte Suprema, que nada podía hacer ante la ilegalidad que cometió el Presidente de la República:

“10 de noviembre de 1970. El Ministro en visita José Cánovas que instruyó un largo proceso por Ley de Seguridad Interior del Estado contra militantes del MIR, aprobó el desistimiento del gobierno, que pedía la libertad inmediata de los miristas procesados o condenados en la Causa. Dos miristas quedaron en libertad incondicional: Enérico García Concha y José Benados. En cuanto a los miristas prófugos, el Gobierno pidió que se dejara sin efecto las órdenes de aprehensión dictadas por el Ministro Cánovas”.

“12 de noviembre de 1970. Liberados los miristas procesados en la Causa 3-70 en la Corte de Apelaciones de Valdivia, en la cual se encontraban acumulados tres procesos:

Por la Escuela de Guerrillas de Chaiguín: Renato Moreau Carrasco, Jaime del Carmen Briones Farías, Víctor Manuel Muñoz Espinoza, Sergio Torres Adelaira, Rigo Quezada Videla y Luis Abelardo López Acuña.

Por la participación en la “toma” del fundo San Miguel de la localidad de San Esteban y su posterior resistencia ante el personal de Carabineros: Renato Moreau y Hernán Coloma.

Es así que estos indultos se verificaron entre el 10 de noviembre de 1970 (a penas seis días de haber asumido) y el 05 de enero de 1971”.

- Por la Escuela de Guerrillas de Guayacán, en el Cajón del Maipo: Adrián Vásquez Cerda, Mario Antonio Valenzuela Calquín, Fernando Calderón Cofré y Patricio Corvalán Carrera (hijo de la Senadora socialista María Carrera)

“Liberado el mirista sometido a proceso en Causa 385-70 en la Corte de Apelaciones de Aconcagua, por su participación en la toma del fundo San Esteban: Mauricio Cruz Díaz”.

“En igual fecha, es liberado el mirista procesado en la Causa 235 de la Corte de Apelaciones de Chillán, Pedro Durán de la Fuente.

“Son liberados los miristas encausados en el Proceso 50-69 de la Corte de Apelaciones de Concepción, Claudio Rivera, Rosalía Lechuga Rivera, Elvira Coddou, Nelson Gutiérrez, Manuel Rodríguez, Luciano Cruz Aguayo, Miguel Enríquez Espinoza, Juan Bautista Van Shouwen, Marcia Alejandra Merino, José Bordaz y Arturo Villabela.

“El 04 de Enero de 1971. Por Decreto Presidencial Nº 2.071 fueron indultados 43 extremistas de izquierda que se encontraban prófugos o procesados. El Decreto en cuestión fue enviado con fecha 18 de diciembre de 1970 a la Contraloría General de la República, siendo rechazado por ésta. En vista de ello Allende envió otro Decreto de Insistencia, el 2.090 con la firma de todos los ministros. El indulto manifestaba que se levantan las penas, tanto las principales como las accesorias de los extremistas” [4].

[1] Heinecke Scott (1992). Luis: “Chile. Crónica de un Asedio. (Contraofensiva Revolucionaria) Tomo I. Impreso por Sociedad Editora y Gráfica Santa Catalina S.A. Santiago. Ob.cit. Pág. 14.

[2] URZÚA Valenzuela, Germán (1992) “Historia Política de Chile y su evolución electoral”. Editorial Jurídica de Chile, 1992. Pág. 647.

[3] “Libro Blanco: Del cambio de gobierno en Chile”. Secretaría General de Gobierno de Chile. Editorial Lord Cochrane S.A., Tercera Edición, 1973.Santiago de Chile. Págs. 31-33.

[4] Contreras Sepúlveda, Manuel (2000) “La verdad Histórica. El Ejército guerrillero”. Primer período de la guerra subversiva. Abril de 1967 al 10 de septiembre de 1973. Ediciones Encina Ltda. Pág. 30.