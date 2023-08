Por Gabriel Marclé

El llamosismo, como movimiento local del peronismo, nació en 2016 luego que Juan Manuel Llamosas se consagrara en las municipales para iniciar los primeros cuatro años de su etapa al frente del Palacio de Mójica. Claro está que esta corriente no existiría de no haberse dado ese resultado favorable, pero llega a sus casi ocho años habiendo logrado dos gestiones bien valoradas y que, más allá de algunos traspiés, permitieron posicionar a su líder en la escena provincial. Llamosas atravesó todo el proceso que hoy se enfrenta a las turbulencias típicas de los fines de era, a punto de dar el salto a las grandes ligas provinciales y con la incertidumbre de un escenario cambiante, donde afrontará la dura tarea de elegir un sucesor.

Tal como lo señalan desde los sectores que circundan la cotidianidad del intendente riocuartense y sus dirigidos, se viven días donde cualquier decisión que se tome será clave para el futuro del movimiento. Días cargados de tensiones, las que generaron los malos desempeños electorales del peronismo en las provinciales y también en las PASO, pero también las que brotaron tras los hechos de los últimos días, los saqueos que postergaron la agenda de la rosca. Pese a esto, Llamosas sigue enfocado en los planes que anticipan la elección del 2024, entre encuestas, lanzamientos abruptos y la definición respecto a cuál será su lugar desde diciembre.

“La prioridad es sostener el éxito de esta gestión de casi ocho años”, expresa el mensaje que se baja desde la cabeza del municipio, línea que permanece intacta desde hace meses. El intendente quiere dejar el terreno en condiciones para que su elegido para pelear en las urnas del año próximo cuente con la base necesaria para despejar las dudas que generaron los resultados de junio y agosto, especialmente en los de la elección de gobernador donde Llamosas encabezó la lista de legisladores de Martín Llaryora.

Aunque pretenden que el éxito de la gestión sea el eje central de la campaña oficialista, también están los nombres. Días atrás, Adriana Nazario empezó a hacer el camino de la candidata y sigue posicionándose como un nombre fijo en la carrera por la intendencia, buscando imponerse y meterle presión a Llamosas para que termine proclamándola como candidata del PJ local.

El secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, también construye su propio lugar en la carrera, aunque desde el lugar de una gestión que por estos días lo tienen manejando un cargo político de fuste y “brillando” con el Presupuesto Participativo que dirige desde hace siete años.

También sigue en carrera Agustín Calleri, aunque con menos trascendencia que en otras épocas y con un equipo diezmado: Martín Herrera, ladero principal del ex tenista, dejó la gestión para afrontar un desafío empresarial en España.

Llamosas toma en consideración las actualidades de cada nombre en danza, los invitados por él a la rosca sucesoria. Aún así, aparecieron otros actores que tensionan con la decisión de cerrar filas detrás de un único candidato. Se trata de Mauricio Dova, presidente del Tribunal de Cuentas, que hoy tiene previsto un acto en la Sociedad Italiana para lanzarse como precandidato del peronismo y exigir una interna con la fuerza de las agrupaciones que lo apoyan, además de la ayuda de algunos actores del peronismo y empresarios de la ciudad.

El intendente no se ha expresado públicamente respecto a la insistencia de Dova, pero se sabe que dentro del llamosismo puro no están cómodos con esta situación en la que uno de los que debería ser aliado de la estrategia oficial actúa en plena disidencia -aunque desde hace tiempo se comporta de esa manera. Hoy por la mañana, el intendente convocó a una reunión con los representantes del Tribunal de Cuentas, entre los que está Dova. ¿Le dará una charla para convencerlo de desistir en su actitud? Todo hace pensar que eso no funcionará: el intendente perdió poder de influencia con quien supo ser uno de sus amigos más cercanos.

Llamosas todavía no ha respondido una gran incógnita, la de su futuro político. ¿Asumirá en la legislatura o en algún ministerio? ¿Dejará el ascenso de lado para terminar lo que empezó en Río Cuarto? El jefe del PJ local busca hacer uso de sus facultades para dejar en claro algunas cosas antes de definir su futuro post diciembre.

Lo que siguen sosteniendo desde su entorno es que habrá un único candidato que represente a la unidad del PJ, aunque sin borrar al llamosismo de la escena, como movimiento responsable de la era más prolífera del peronismo en la capital alterna. Eso sí, mientras las presiones que rondan a la definición del nombre del candidato oficialista, la fecha se estira con la incertidumbre del escenario global. Aseguran que “hasta después del 22 de octubre -fecha de la primera vuelta nacional- no podemos definir nada”.