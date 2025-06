Por Julieta Fernández

Hace más de dos semanas, la UCR departamental Río Cuarto se reunió en Chucul y acordó emitir un posicionamiento similar al de la Capital Alterna y rechazar cualquier tipo de alianza con La Libertad Avanza y el PJ provincial. Sin embargo, el comunicado se ha visto dilatado y se presume que podría deberse a ciertos “reparos” que buscan tener los intendentes del departamento, quienes procuran evitar un enfrentamiento con el gobierno provincial y nacional.

El pasado jueves, los tres circuitos de la UCR Río Cuarto y Franja Morada convocaron a un debate en la Casa Radical local para hablar sobre el desfinanciamiento que atraviesan las universidades nacionales. Estuvieron presentes la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNRC, Marta Dardanelli y el subsecretario de Bienestar, Juan Pablo Casari. En la invitación a la actividad, manifestaron que “los tres circuitos de la UCR Río Cuarto mantienen una agenda de actividades fiel al ideario y las convicciones radicales, defendiendo la Educación Pública”. También plantearon que “en tiempos de estrecha relación entre la economía y la sociedad del conocimiento, es un crimen desfinanciar la educación, ciencia y tecnología”.

La concreción de esta instancia, aunque enmarcada en una discusión más “local”, no deja de marcar cierta distancia del accionar que ha adoptado la UCR departamental, que pese a haber logrado la adhesión de la mayoría de los circuitos, aún no ha emitido el comunicado correspondiente. No obstante, estas dilaciones también se perciben en otros departamentos en los que incluso no se ha logrado consensuar un posicionamiento en relación a las alianzas electorales de este año.

Recientemente, la UCR La Carlota emitió un comunicado que, aunque no representa el posicionamiento del departamento Juárez Celman, cuenta con el apoyo de algunos congresales y secretarios titulares del Comité Departamental. Allí plantean su disconformidad por la situación que atraviesa la UCR provincial. “No es admisible que la UCR de Córdoba postergue la democracia, la república, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la protección a la tercera edad, la austeridad y la salud como bien constitucional, por el miedo al costo electoral o por especulación sobre el próximo turno electivo”, plantea el comunicado del comité de La Carlota en un tono efusivo y sumamente crítico de la dirigencia provincial. “Conocemos la necesidad de un frente electoral encabezado por la UCR pero no avalaremos acuerdos sin coherencia ideológica porque son las ideas las que nos han hecho radicales, no los individuos ni los núcleos internos”, agregaron.

“¡Despertemos radicales!”

Un grupo de al menos 60 dirigentes y afiliados del departamento Juárez Celman pidieron que se imite el accionar del comité departamental Río Cuarto.“Esto marca un hito, ya que es el segundo departamento en importancia a nivel provincial y partidario y se opone al actuar inconsulto de algunos dirigentes diciendo: basta de atropellos”, remarca el comunicado titulado “¡Despertemos radicales!”.

El escrito apunta directamente a diputados como Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, a quienes señala por haber sido funcionales a Javier Milei y considera que “muestran cobardía, pues buscan continuar apoyándolo sin pagar el costo político de haber votado por la negativa al proyecto de ley sobre el aumento de las jubilaciones”. “En idéntico sentido a lo expresado por el documento de Río Cuarto, decimos no a la alianza con Milei ni con el peronismo”, remarcaron desde este grupo de dirigentes y afiliados entre los que se encuentran referentes como Héctor Dulla y Leandro Salera.

En los últimos días, se llevó a cabo una reunión en la localidad de Ucacha pero no se logró avanzar en un posicionamiento formal a nivel departamental. Fuentes consultadas por Alfil manifestaron que el ex diputado, Marcos Carasso, habría tenido fuertes cruces con dirigentes de la región. Cabe resaltar que el ex intendente de General Cabrera no figura entre los firmantes del documento titulado “Despierten radicales”.