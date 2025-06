Por Julieta Fernández

Este lunes se llevó a cabo una reunión de la comisión de Desarrollo Económico en el Concej Deliberante. Allí, referentes del INTA como Sebastián Muñoz y Laura Tamiozzo expresaron su preocupación por el decreto del gobierno nacional que plantearía reestructuraciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Si bien no han sido notificados de alguna decisión que plantee el cierre de la sede local, aseguran que el personal ha sufrido recortes en el último año (pasaron de nueve profesionales a cuatro). En el encuentro, también estuvieron presentes referentes ruralistas como Heraldo Moyetta y Marisa Grella (Sociedad Rural Río Cuarto) y Javier Rotondo (Confederaciones Rurales de Argentina). Por el gobierno provincial, asistió Gustavo Balbi, integrante del Ministerio de Bioagroindustria.

Según informó Sebastián Muñoz a LV16, el INTA local redujo su personal a la mitad (actualmente se encuentran activos tres ingenieros agrónomos y un técnico). Aseguró que dos personas accedieron al retiro voluntario y dos trabajadores pidieron licencia. En el Concejo Deliberante se han presentado proyectos que expresan repudio ante la situación que atraviesa el INTA como, por ejemplo, la iniciativa impulsada por el concejal de La Fuerza del Imperio del Sur, Franco Miranda. No obstante, el oficialismo también se ha subido al reclamo aunque, luego de la reunión con los representantes locales del Instituto, han mostrado cierta “tranquilidad”. “Es probable que haya modificaciones en la estructura del instituto o en su presupuesto pero va a seguir estando en nuestra región. Seguramente sea más orientado a los resultados y aggiornado a los tiempos que corren”, dijo Gustavo Perlo, concejal del oficialismo.

Como es sabido, este tema no es el primero que evoca algún proyecto de declaración de repudio o preocupación en relación a medidas del actual gobierno nacional. Un ejemplo fue el rechazo al “trámite express” para la tenencia de armas o el proyecto que planteó preocupación por la “cripto estafa” en relación al presidente Javier Milei y su promoción de $LIBRA en redes sociales. La situación del INTA en particular convocó a algunos sectores que usualmente respaldan las políticas del actual gobierno aunque han disentido en algunos aspectos de forma. En este caso, la Sociedad Rural de Río Cuarto ha planteado en un comunicado que “hay que evitar miradas extremas para una reforma necesaria en el INTA”.

“¿Alguien podría sostener con argumentos sólidos que el INTA no se puede mejorar en su funcionamiento, ser más eficiente y brindar más con lo que tiene? Del mismo modo, ¿es correcto pensar que es un organismo que necesita un cambio en su fisonomía para que dependa directamente de un funcionario de turno -de este Gobierno o del que venga- y que esa opción es mejor que el intercambio que ocurre en una mesa integrada por miradas plurales? (...) Ahora, cuando una institución tiene dificultades en su funcionamiento pero su rol es relevante para el conjunto de la población, la solución no puede ser bajarle la persiana”, expresaron desde la entidad que preside Heraldo Moyetta, aunque con algunos reparos en relación a que “la anterior gestión fue poblando las oficinas del INTA y otros organismos con militantes que no tienen nada que ver con la esencia del organismo”.

Más allá de que el posicionamiento seguro cuente con el respaldo de la mayoría de los bloques, el impulso del oficialismo para convocar a las entidades ruralistas guarda una fuerte relación con el posicionamiento adoptado por el gobernador Martín Llaryora, quien aseguró que “al INTA hay que fortalecerlo, no ensuciarlo para vaciarlo. Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores, quienes trabajan de sol a sol a pesar de las malditas retenciones. Desde el Obelisco y sin diálogo es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”.