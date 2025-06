Juez sobre el video de De Loredo con IA: "me pareció un espanto"

El senador nacional, Luis Juez, se pronunció respecto al polémico vídeo creado con Inteligencia Artificial que el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, utilizó para criticar la gestión del gobernador Martín Llaryora. "Una pelotudez marca cañón", describió el senador.

"Me pareció un espanto", pronunció Juez en Radio Continental. "Yo me pongo en el lugar, ¿si me lo hicieran a mí, cómo reaccionaría? Imagina si esto lo hicieran los tipos que manejan aparatos, recursos, contratan que tienen presupuestos provinciales, municipales, nacionales para hacer operaciones en redes", exclamó, señalando el error de De Loredo.

Sin embargo y pese a la técnica por De Loredo, destacó que lo que dice el falso Gobernador es "absolutamente cierto". "Estamos hablando de un vídeo creado con Inteligencia Artificial y no estamos hablando de los temas que, si no le estuviéramos simulando la voz Llaryora, gran parte de lo que dice ahí absolutamente es cierto."

Aunque Juez manifestó el "cariño y respeto" que tiene por el radical, lo alentó a pedir disculpas: "Está mal, y no está mal pedir disculpas", dijo Juez en declaraciones al programa Última Palabra. "Si tenés que recurrir a la inteligencia artificial es porque te está fallando la natural", exclamó.

"Entrar en un terreno de impredecibles consecuencias. Si la política habilita esta mecánica tramposa, , como hacés para defenderte de los aparatos comunicacionales", se preguntó retóricamente Juez.

En ese sentido, señaló, a manera de crítica constructiva: "si queréis llegar a los 'pibes', no podéis llegar con un mecanismo tramposo".y señaló que "la verdad tiene que estar por encima de cualquier picardía, por más novedosa que esta sea"