Llorar por la cultura

Por Javier Boher

[email protected]

¡Q ué maravillosa que es la cultura!¡Qué falta que nos hace el Estado para tener cultura! ¡Que no se roben la cultura!¡Preservemos la cultura que nos hace reconocidos en el mundo!¡Frenemos el saqueo a la cultura!

Cualquiera de todas esas cosas podrían haber sido dichas textualmente en la entrega de los Martín Fierro al teatro, ocurrida el pasado martes. Si no se dijeron exactamente así, las ideas fueron más o menos esas.

Es curioso cómo funciona esta cuestión de la cultura, que lleva a los artistas a creer que su trabajo es el más importante para una sociedad. A todos nos pasa exactamente lo mismo, pero no todos salen a reclamar de la misma manera. ¿Acaso esos artistas se levantan todos los días agradeciendo a los que cultivan sus alimentos en las periferias de los grandes centros urbanos? Muy probablemente no (e incluso los insulten cuando en pleno invierno sube el precio del tomate o de los huevos).

Cómo pasa con cualquier otra cosa, la gente decide qué va a consumir, cómo y cuándo. Pretender que pague por cosas que no le gustan y que no eluge voluntariamente es un capricho. Estar convencido de que el Estado debe pagarlo porque los particulares no desean hacerlo es, además, un robo que se hace en complicidad con algunos gobiernos.

Hace un par de años el gobierno de la provincia de Córdoba había decidido organizar un carnaval cuartetero para promover el turismo y la cultura cordobesa. Cuando trascendieron algunos de los números de lo que había gastado el Estado quedó muy claro que no era un negocio conveniente para las arcas públicas. Sin embargo, nadie puede sostener que el cuarteto se debilitó porque el Estado decidió dejar de financiar tal espectáculo. Incluso desde entonces el género no ha parado de crecer, con artistas consumidos a nivel nacional e internacional. Nunca antes el cuarteto fue tan popular (en el sentido de extendido) como hoy, lugar al que se llegó por el esfuerzo de los artistas y el envión plataformas digitales, no porque la provincia pagó carrozas de carnaval.

¿Qué ha funcionado para que esa cultura crezca? Básicamente que los empresarios han decidido invertir en aquella cultura que consume masivamente la gente y no en lo que se supone que es la cultura refinada y con buen gusto que eleva a los pueblos.

Suelo ser autorreferencial, así que hoy no va a ser la excepción. Hace unos años me sumé a una banda de rock de La Calera que andaba buscando un bajista. No conocía de antemano a mis compañeros, pero me uní a ellos porque me gusta el género y quería tocar. Fue muy revelador. Ellos eran músicos de verdad, también les gustaba el rock y querían que les fuera bien. Sin embargo, los únicos ingresos que conseguían por la música eran los obtenían tocando en bandas de cumbia y cuarteto. El rock era pobre.

Si hubiésemos sido como los artistas de los Martín Fierro de teatro deberíamos haber exigido que el Estado se haga cargo de que nosotros podamos vivir de hacer la música que nos gustaba, a pesar de que el mercado nos podía pagar por interpretar la música que le gusta a la gente.

Lo peor de todo lo que se vio en los discursos de entrega de premios es que pretenden presentar sus reclamos como algo nacional y no como algo estrictamente sectorial. Es su interés ganar mejor por su trabajo, lo que no quiere decir que su trabajo sea más importante que el de docentes, médicos, peones rurales, pintores, albañiles, repositores externos, contadores, ingenieros o colectiveros.

Si algo aprendimos sobre las sociedades modernas es que funcionan porque hay mucha gente haciendo muchas tareas distintas, cada uno cumpliendo con su rol y aportando desde su lugar al funcionamiento de ese colectivo. Sin embargo en ningún lugar dice que todas deben ser igualmente reconocidas o retribuidas. Aunque a algunos no les guste y prefieran otros mecanismos, también existe el mercado para pagar por el trabajo de las personas, por eso Messi es millonario y el 10 de Unión Florida no lo es. Muchos se conmueven con facilidad cuando actores y actrices sufren ante las cámaras por el maltrato a la cultura. No hay que olvidarse de que son actores y actrices. Tampoco de que lo eligieron.