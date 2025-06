A través de una rueda de prensa convocada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros se pronunció respecto a la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldan.

Quinteros se declaró "defraudado" en su confianza por "haber creído en personas". Al ser consultado por el nombramiento del ahora detenido Ochoa Roldán, el Ministro manifestó que "La foja de servicios de estas personas son intachables, ni siquiera tienen denuncias en el marco laboral dentro de su función de policías".

En cuanto al arresto del Jefe de la Caminera, Quinteros respondió que se "sorprendió". "Cuando nos enteramos de esto nos sorprendió y queríamos por supuesto saber si eran delitos cometidos contra la administración pública o utilizando la función que tenía dentro de policía para cometerlo en su actividad profesional", declaró ante los medios.

Desde el inicio de la rueda de prensa, tanto Quinteros como el fiscal Guillermo González dejaron en claro que la detención de Ochoa Roldán no está relacionada con el dinero recaudado por las multas que labra la policía caminera. En ese sentido, remarcó que desde que asumió como ministro está produciendo "la mayor transformación histórica en la fuerza policial dotándola de absoluta transparencia".

"Yo no puedo calificar el hecho más allá de lo que dice el fiscal. Mi obligación es trabajar todos los días incansablemente por la seguridad de las cordobeses. Los policías no son personas que vengan de otro planeta. Cuando nosotros detectamos que cometen una realidad, inmediatamente son apartados de la fuerza. No hacemos clarividencia, lamentablemente no puedo. Nunca este ministro va a mirar para otro lado cuando existe un hecho de corrupción", concluyó Quinteros.