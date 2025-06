Por Redacción Alfil

Este lunes se confirmó que, desde la Justicia estadounidense le exigieron al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales); todo esto en un período de 15 días. La razón de este pedido se debe al pago que debe Argentina a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Desde Casa Rosada buscarán apelar el fallo para evitar su condena, la cual consta del pago de USD 16.000 millones, "vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales", expresó el presidente Javier Milei.

Los fondos que le presentaron la demanada a la Jusiticia estadounidense fueron "Burford" y "Eton Capital" buscando que Argentina pague el monto restante de la mencionada condena. A raíz de esto, la jueza Preska determinó que el país debe "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (The Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.

Cabe destacar que el Departamento de Justicia del gobierno de EE.UU. redactó un escrito amicus en el cual respalda a la defensa argentina permitiendo que, en caso de una apelación con éxito desde Sudamérica, la jueza Preska debe eliminar los efectos de la decisión.

"Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", comunicó Milei en redes.

Lo que Milei tituló como "UN FALLO CONTRA KICILLOF" parece no ser un problema desde Tribunales, ya que desestiman la posibilidad de que sea un verdadero conflicto para la Nación, al tener la posibilidad de conseguir un permiso del Congreso, cambiar la ley o satisfacer el fallo mediante un acuerdo.