Redacción Alfil

Una semana después de la aprobación desde la Comisión de Legislación General, la cual es presidida por el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Nicolás Piloni, para designar como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Córdoba al ex juez federal y ex vocal del Tribunal Oral Federal N°1, Jaime Díaz Gavier. Esto debido a sus más de 30 años de labor judicial, compromiso con los derechos humanos y su contribución en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar haciendo de la memoria , la verdad y la justicia los pilares fundamentales del sistema democrático.

A partir de esto, este jueves en el Concejo Deliberante el Frente Cívico votó en contra del proyecto avalado por el oficialismo. Los mismos le presentaron su rechazo a la concejal Graciela Villata adjuntando las firmas de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba. Estos son integrantes de la Comisión de Unidad Penitenciaria N°1.

"Esta Comisión integrada por victimas, hijas/os y familiares de presos/as políticas/os de la UP1 - cárcel de Barrio San Martín, desde los inicios de la democracia recuperada en 1983, ha venido reclamando la investigación judicial de los delitos contra quienes estaban detenidos bajo jurisdicción y responsabilidad de la Justicia Federal de Córdoba", expresaron desde el juecismo.

Su descontento con el exjuez se remonta al año 2012, en donde Jaime Díaz Gavier defendió públicamente al imputado y ex secretario penal, Carlos Otero Álvarez. Gavier calificó a Otero Álvarez como una persona transparente e intachable, y además llevó a cabo un juicio temerario tras sostener: "Tengo la certeza que aquellos episodios de los cuales se lo acusa son infundados, claramente no ajustados a derecho", agregando que "no ha habido por parte de Otero tal complicidad".

"Por otra parte, expresamos nuestro desacuerdo con el otorgamiento de una distinción tan importante, parcializada en una persona, ya que, según nuestro entender, implica desconocer o desmerecer la importancia de la integración plena del tribunal en la resolución de las causas bajo su jurisdicción. Todos ellos, magistrados que actuaron en el marco de lo que constituía una obligación de carácter funcional", concluyó el comunicado del Frente Cívico.