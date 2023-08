Por Bettina Marengo

Horas después de que Sergio Massa, desde el interior de Córdoba, lanzara una fuerte convocatoria a Martín Llaryora y al peronismo cordobés para que se sumen a su “futuro gobierno” de Unión por la Patria, el comando electoral de la campaña de Juan Schiaretti llamó a la dirigencia capitalina de Hacemos Unidos por Córdoba para empezar la reorganización de la estructura de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. El encuentro es esta tarde a las 18 horas, en la sede del sindicato de Smata, y está prevista la presencia del gobernador electo, si es que llega desde los EE.UU. como está previsto para estas horas, y del intendente capitalino electo, el vice Daniel Passerini. Ambos son objeto del deseo massista y sobre ellos está puesto el ojo de los armadores de UP en busca del voto peronista en Córdoba.

El encuentro de esta tarde es convocado el jefe de la campaña, Héctor “Pichi” Campana y estarán todos los integrantes de la mesa electoral schiarettista, el ministro de Coordinación Paulo Cassinerio, el legislador provincial Leonardo Limia, la senadora Alejandra Vigo, el diputado nacional y candidato a diputado Carlos Gutierrez, y la dirigencia del PJ de la Capital. La reunión encuentra en cierta tensión al oficialismo, luego de los episodios de vandalismo/saqueo de la semana pasada en esta ciudad y en el interior, con pases de facturas más o menos solapados entre dirigentes, y el paro docente de 24 horas del miércoles que el Gobierno no pudo evitar, y tras el cual sacó un spot recalcando que Córdoba tiene los docentes mejores pagos del país y que no habría mejor oferta que la hecha. Hay, además, cansancio de campaña.

En el entorno de Llaryora minimizaron el interés que pueda suscitar la candidatura de Massa en el peronismo local, más allá de los intendentes históricos cercanos al peronismo nacional, y recalcaron que el sanfrancisqueño va a estar ligado a Schiaretti hasta que éste decida “que se acabó el juego” electoral. “Es una cuestión de lealtad y de finalizar prolijamente una etapa”, señalan, y aseguran que las disidencias de criterio están más en las “fervorosas” segundas líneas, que no deciden, que entre quienes conducen. Admiten que el gobernador va a sacar menos puntos en las generales que en las PASO, donde salió segundo con el 27% de los votos, y que va a “arañar” los dos diputados nacionales, pero no serán votos que irán a Massa. La percepción es que Javier Milei puede ganar en primera vuelta, y no molesta. “Llaryora se lo dijo en su momento a Schiaretti y a Mauricio Macri. Si no se unen, gana Milei”, recordó una fuente. El dato que manejan es que diez días después de las elecciones primarias Milei ya había pasado de 600 a 11 mil fiscales voluntarios anotados en Córdoba, con compromiso de pagarse la comida y la movilidad el día de las elecciones. Un ejército para custodiar el voto del diputado de ultraderecha y evitar el “robo de boletas” que según el llaryorismo encubrió lo que serían varios puntos nacionales más de los que sacó en agosto.

En cualquier caso, ese escenario parece el más cómodo para el electo gobernador y más beneficioso para sus planes a futuro. “Martin hoy es más importante para el peronismo nacional que Massa, salvo que Sergio gane las presidenciales. Van a quedar, de las provincias “grandes” él y Kicillof, pero éste no puede salir de Buenos Aires”, se entusiasman en el entorno íntimo del todavía intendente de Córdoba. Una victoria del diputado libertario en octubre le permitiría a Llaryora sortear tensiones dentro del PJ provincial frente a una eventual prescindencia cordobesista, o tener que definirse en noviembre, a días de su propia asunción en el Panal. Afirman sus más cercanos que el gobernador electo tiene pedidas decenas de reuniones privadas que no están vinculadas solo a su futuro mandato como sucesor de Schiaretti, sino a su mirada sobre lo nacional. Los pedidos, señalan, vienen del peronismo de las provincias y de empresarios, dirigentes de distintos sectores y sindicalistas cegetistas.