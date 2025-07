Por Julieta Fernández

La Libertad Avanza logró, en pocos meses, consolidar nombres propios para encabezar el espacio en la ciudad y la región e incluso para aspirar a ocupar un lugar en la lista de diputados (como Laura Soldano). En ese marco, una nueva línea libertaria estaría cerca de llegar a la ciudad. Aunque no integra la estructura orgánica de La Libertad Avanza, la agrupación La Libertad Primero, fundada por Verónica Sikora, se sitúa dentro de lo que ella misma denomina “el movimiento libertario”. Este espacio cuenta con el aval del presidente Javier Milei como una pata más del movimiento para crecer territorialmente en la provincia que le dio más del 70% de los votos.

La intención de la abogada y directiva de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, quien ya ha recorrido varios departamentos del interior, es arribar a la Capital Alterna con su libro “El renacer liberal cordobés”. Más allá de la agenda que pueda mantener con distintos sectores productivos y militantes del espacio, Sikora busca superar cualquier posible “bloqueo” por parte de la estructura orgánica de LLA. Es allí donde la diputada Celeste Ponce, oriunda de Huinca Renancó, entraría a jugar.

En el último episodio de “El movimiento stream” -que contó con público presente en la Capital-, la referente de La Libertad Primero anunció que, luego de la presentación de su libro en la ciudad de Córdoba, tiene previsto presentar su material en Río Cuarto. La abogada explicó que, en su publicación, busca “explicar la historia profunda del liberalismo, sus pilares, qué modelo social y económico defendemos y contrastarlo con la doctrina peronista y la radical para hacer un análisis profundo de lo que ocurrió en Córdoba”.

El comentario de Celeste Ponce, aunque cargado de ironía, fue interpretado como una fuerte indirecta hacia la referente bornoronista y potencial candidata a diputada, Laura Soldano. “Para ir a Río Cuarto me tenés que pedir permiso a mí, el sur me pertenece”, le dijo Ponce a Sikora y, entre risas, agregó: “Por ser vos, te puedo acompañar”. En el stream también estaba presente la diputada libertaria, Cecilia Ibañez, quien también recordó, junto a Sikora, cuando hicieron un viaje a Río Cuarto para acompañar al entonces candidato a presidente, Javier Milei. Esta anécdota, de alguna forma, también dejó entrever la cercanía entre la abogada y el presidente (algo que habían puesto en duda varios dirigentes bornoronistas).

En el marco del stream, Sikora, Ponce e Ibañez respondieron a aquellos oyentes que las señalaban por “no se parte de La Libertad Avanza” (en términos orgánicos). Ponce sacó chapa de su lugar en la lista de Diputados que la llevó a ocupar una banca en el Congreso. En tanto, Ibañez buscó disipar las versiones que “enfrentan” a Sikora con el jefe del bloque oficialista y presidente de LLA Córdoba, Gabriel Bornoroni. “No tenemos ningún tipo de problema con Gabi, es un gran amigo”, dijo la diputada.

Aunque no ha habido declaraciones “en on” de los referentes bornoronistas del sur, podría decirse que se avecina una especie de “Welcome to the jungle” para el movimiento libertario de Río Cuarto. Los orgánicos buscarán sostener su representatividad y su fidelidad al plan de “El jefe”, Karina Milei. Mientras que, aquellos que se hayan visto desencantados por LLA a nivel provincial (entre ellos, el ex director del PAMI, Ricardo Scattolini) podrían encontrar un lugar en esta nueva línea libertaria encabezada por Verónica Sikora.