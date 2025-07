Por Redacción Alfil

Este jueves se debate en el Senado los dictámenes de jubilados y la ley de Emergencia en Discapacidad, debido al quórum y la aprobación de Diputados que lograron desde la oposición. En medio de lo que se cree que va a ser una larga jornada en el recinto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desató una polémica tras criticar a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", expresó la ministra.

El descontento de la exministra del PRO se debe a que Villarruel se encuentre presidiendo la Cámara Alta, en ocasiones pasadas Bullrich había asegurado que desde la oposición planean un "golpe institucional en el Senado" buscando que la vicepresidenta llame a una sesión autoconvocada para así "arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos".

La sesión dio inicio alrededor de las 14:15pm luego de que la oposición lograra el quórum con 42 senadores en sus respectivas bancas, Silvia Sapag, vicepresidenta kirchnerista de la Cámara alta presidió hasta ese momento. Luego de que sonara el himno nacional se hizo presente Victoria Villarruel y para comenzar a presidir la Cámara Alta