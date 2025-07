El truco de Villarruel

Por Javier Boher

Una de las eternas discusiones cada vez que se juega al truco es sobre quién es bueno o malo, porque nunca falta el que se queja porque nunca le tocan buenas cartas ni el que le responde que con buenas cartas gana cualquiera. Así pueden pasar horas con gente quejándose de que no puede jugar con lo que le toca y otros señalándole que el buen jugador aprovecha lo que le toca.

En política pasa más o menos lo mismo. Hay algunos que llegan con todo, como Máximo Kirchner. Tiene el apellido, le regalaron una organización juvenil como para que arme algo propio, lo dejaron manejar las cajas del Estado y le dan un lugar importante en la mesa de decisión de estrategias políticas y electorales. Es el que se arrebata para pedir el envido, el que pone el macho en primera o el que se olvida de mostrar los puntos cuando se devuelven las cartas al mazo. No importa lo que le toque, no sabe jugar (ni siquiera cuando es un sexto y lo rodean de tipos un poco más picantes).

Hay otros que siempre le han sabido sacar el jugo a lo que les tocó. Sea poco o sea mucho, siempre terminaron robándole algún punto a los del otro lado. Luis Juez es uno de esos. Martin Llaryora también. No hay dudas de que Milei supo aprovechar lo poco que le tocó, porque el macho que tiró Massa en segunda no pudo contra los dos tres que jugó el hoy presidente en las PASO y en el ballotage.

Pero hay alguien a quien muchos no le prestan atención, que todavía no podemos saber si está jugando o si es carta del juego de alguien más. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, hoy sabe apretar donde le molesta a su compañero de fórmula. El caso de la sesión del Senado puso a todos con los pelos de punta, con muchos termocéfalos libertarios insultándola en redes (en contraposición al reconocimiento recibido por algunos peronistas).

Villarruel hace tiempo que tiene el Sillón de Rivadavia entre ceja y ceja, a pesar de haber bajado un poco su perfil para recorrer el país que Milei le esquiva. Se pone el pocho y el sombrero y sale de gira, con particularidades como la visita a Tucumán después de que el presidente confirmó que se bajaba del acto. Cada movimiento es una puntada que sufren cerca de Milei, a pesar de que todavía no hay nada que lo ponga en riesgo serio.

La estrategia de la vice parece ser la de la moderación, independientemente de que las causas que siempre defendió la ubican más en un extremo que en el centro.

Milei y Villarruel representan a dos tipos diferentes de derecha. El presidente tiene una visión más económica, globalista y plebeya, mientras que la vice es la cara de la tradición, el nacionalismo y un toque más perfumado, elitista y bien peinado del ámbito castrense clásico. Juntos lograron aglutinar a todas las fuerzas que están en ese espectro, dejando al Pro desdibujado en algún lugar más hacia el centro.

Muchos votantes del partido amarillo confían en el grueso de las ideas del libertario, pero no están a gusto con los modos, que les parecen poco republicanos. De allí se desprende que los tirones desde tres lugares: apoyo estratégico a regañadientes, purismo partidario de pocos votos o migración al candidato más cercano a sus preferencias pero con más chances de oponerse a Milei.

Villarruel quiere pescar ahí. Hace rato que trata de demostrar que ella es una visión centrada y razonable de la opción que ganó las elecciones, un perfil que le habla tanto a la derecha tradicional y tradicionalista como al liberalismo globalista y de las formas republicanas. Trata de ser la cara que se quede con el voto Pro a regañadientes, pero también con la derecha más nacionalista católica a la que no le gusta ver al presidente en el Muro de los Lamentos. Ella es la que se corre hacia el centro, tratando de aislar al presidente en su burbuja de tuiteros intensos. Sabe que su límite hacia la derecha es Milei, pero nada le impide tratar de buscar esos votos más de centro que están faltos de representación tras el colapso de Juntos por el Cambio.

Suponemos que es ella jugando las pocas cartas que tiene, pero no podemos asegurar que no haya alguien más usándola para apurar al presidente para que se arrebate al jugar las propias. A fin de cuentas, no importa cuánto se discuta quién es el mejor en este juego, siempre se llevan las mejores recompensas los que mienten más y simulan mejor.