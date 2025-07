Este lunes por la madrugada, la Petroquímica de Río Tercero fue tomada por miembros del sindicato de Químicos y Petroquímicos, según confirmó el secretario gremial Lucas Felici. La medida se llevó a cabo luego de que se confirmaran despidos masivos en la planta. Ante la crisis, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, no ocultó su preocupación y declaró que "los trabajadores tienen las puertas abiertas de mi oficina para dialogar".

Felici explicó que se prevén alrededor de 124 despidos en la planta, "es devastadora la situación. Esta fábrica ya había ejecutado 140 despidos en octubre del año pasado, lo que hace un total de más de 250 despidos en los últimos meses. Un desastre para Río Tercero", expresó a Cadena 3.

El secretario gremial, junto a otros trabajadores, se encerraron en la planta como medida de huelga, impidiendo además el ingreso de terceros al predio. El reclamo se origina debido a que la empresa no cumplió con los acuerdos previamente establecidos y ha incumplido los procedimientos preventivos de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, Como los pagos salariales correspondientes al mes de junio.

Ante la crisis, el intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, habló con crudeza sobre lo que atraviesa la empresa Petroquímica y habló sobre el impacto social y económico que representa para los vecinos. "Una sensación de tristeza primero por todas las familias perjudicadas por los despidos, de angustia porque esto obedece a una situación más macroeconómica", expresó Ferrer

El intendente expresó que intentó comunicarse con la dueña de la compañía y, si bien le aseguró que la planta "no va a cerrar", no descartó negociaciones con otras firmas, como Transclor, empresa del rubro de potabilización de agua. "No me negó que hubiera negociaciones... pero sí me habló de una reestructuración", dijo Ferrer, quien advirtió que en estos casos, esa palabra suele traducirse en despidos.

En cuanto á las herramientas que la municipalidad puede ofrecer ante el deterioro laboral, el intendente declaró: "No me voy a hacer el He-Man, el que todo lo puede. La verdad que esto obedece a otras cuestiones y a otros niveles". En ese sentido, sostuvo que el municipio solo puede brindar contención humana: "Los trabajadores tienen las puertas abiertas de mi oficina para dialogar".

El intendente también encendió las alarmas sobre las posibles consecuencias del conflicto para otras industrias del Polo Químico local, en especial Atanor, que actualmente evalúa nuevas inversiones. "Nosotros como ciudad necesitamos que Atanor siga funcionando. Si esta situación de conflicto prospera... nos puede poner en riesgo esas inversiones", advirtió.

Atanor ya habría decidido trasladar a Río Tercero la producción que realizaba en San Nicolás, lo cual representaría una oportunidad de crecimiento industrial y generación de empleo. "Están exportando toda la producción de Río Tercero... y han aumentado el 30% de los clientes que tenían en relación al año pasado", afirmó Ferrer, quien insistió en que "tenemos que cuidarla entre todos".

¿Cierre definitivo o Transición?

Sobre el destino de Petroquímica, Ferrer planteó que "la versión que yo tengo es una especie de alquiler por parte de una empresa del rubro... pero para que eso ocurra, los números tienen que cerrar, y eso implica menos empleados". Aunque aclaró que se trata de información no oficial, no descartó que se esté gestando una transición de operación que implique un nuevo actor industrial.