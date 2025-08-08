Enroque corto

Facundo Torres asumió la presidencia del PJ

El miércoles por la tarde hubo movimientos en el peronismo cordobés, como antesala de lo que ocurriría en la jornada de ayer con las alianzas partidarias para las Legislativas 2025.

Informante PJ: Hace mucho que no hablamos…

Periodista: No tanto, tampoco exagere. Cada tanto un WhatsApp de acá o de allá sale.

IPJ: Es cierto. Tengo algo para contarle sobre lo que sucedió ayer (por el miércoles).

P: Cuente.

IPJ: Resulta que, como sabrá estamos viendo con qué partidos sellamos alianzas, quiénes la integran y fundamentalmente quién tiene la lapicera en el peronismo. Porque… ¿recordará que Schiaretti renunció a la presidencia del PJ?

P: ¡Claro! Bueno, imagino que asume Llaryora.

IPJ: No. Se acordó que el flamante presidente del PJ Córdoba sea Facundo Torres, el presidente provisorio de la Unicameral.

P: Muy bien…

IPJ: Sí. Esto es así. Juan renunció a la presidencia, delegó ese poder en Martín por aquel famoso axioma nuestro de que, quien gobierna, conduce; y Llaryora delegó esto en Facundo. Se respeta así otra ley del cordobesismo: el que tiene la presidencia provisoria de la Unicameral, es quien asume la presidencia del PJ. Le mando un abrazo.

En el avión y con Pampita…

Fue curioso lo que ocurrió en el Aeropuerto Ambrosio Taravella entre la farándula y la política. Dos ámbitos que, en el esquema nacional volvieron a tener vínculos, pero que en Córdoba dejaron una linda perlita en la mañana de ayer.

Informante: Le tengo un lindo chismecito.

Periodista: Mmm… sabe que no vivo de esto. Pero, cuente.

I: No se haga. Es algo bastante pícaro y tiene que ver con una escena de recién acá en el aeropuerto. Resulta que de la nada se empezó a llenar de camarógrafos y periodistas, pero no de su rubro, de espectáculos.

P: ¿Por?

I: El tema es que llegó Pampita a Córdoba y se armó un despiole de chicos, mujeres que se querían sacar fotos, periodistas… y detrás de la modelo, en el plano de algunos colegas suyos, ¡aparecieron un par de diputados que venían en el viaje!

P: Bueno.

I: Sí, atrás de Pampita se ve que caminaban con su equipaje los diputados Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño, uno que caminó y de lo lindo esta semana pero por el tema del PRO y el sello.

P: Claro. Bueno, lo importante es que no los pararon a los diputados para hablar de la jornada cargada en el recinto, ni del cierre de alianzas, como tampoco de los líos del PRO. Así que se podría decir que ‘Pampita’ les arrastró la marca.

Denunciaron a Cornet en Villa Allende

Hubo noticias en Villa Allende esta semana a raíz de la implementación del Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal. Por eso, el informante de Sierras Chicas llamó al periodista.

Informante: Hay denuncia.

Periodista: ¡Epa! No se mande así. Salude antes, algo…

I: Tiene razón. Buen día, hay denuncia.

P: Bueh…

I: Escuche, denunciaron penalmente al intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, y al secretario de Gobierno, Felipe Crespo.

P: ¿Por?

I: Los denunció el concejal Julio Loza del bloque opositor Elegí Villa Allende por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y abuso de autoridad, tipificados en los artículos 239 y 248 del Código Penal; ya que ambos funcionarios “habrían cometido un conjunto de acciones que constituyen violaciones flagrantes al orden institucional y a derechos ciudadanos fundamentales amparados en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, el de la libre circulación; en el marco de la implementación de facto del denominado ‘Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal’.

P: Ajá.

I: La principal acusación que realizó el concejal Loza contra Cornet y Crespo es que “pese a la existencia de una orden judicial clara y consentida, Cornet y Crespo la desobedecieron deliberadamente, nunca incorporaron a los vecinos amparistas al Registro de Oposición, ni les permitieron ejercer su derecho a manifestarse sobre el programa, en violación directa de lo ordenado por la Justicia”. Acuérdese que puede haber novedades. Le mando un abrazo.

El PJ de Punilla mostró unidad y respaldo a Llaryora

El informante carlospacense llamó al periodista, que lo atendió desorientado.

Informante: Estimado, ¿tiene para anotar?

Periodista: Espero que esté llamando para darle el nombre de cada integrantes de la alianza…

I.: Usted anote: Mariana Caserio, presidenta del PJ Punilla; Raúl Cardinalli, intendente de Cosquín; Mario Sariago, intendente de Parque Siquiman; Pablo Alicio intendente, de La Cumbre; Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo; Fabricio Díaz, intendente Capilla del Monte; Juan Guevara, intendente de San Esteban; Fabián Flores, intendente de Mayu Sumaj; Ana Gaitan, Pta. Comunal Cuesta Blanca; Omar Degiovanni, intendente de Villa Santa Cruz del Lago; Carla Bruno, Pta. Comunal Cabalango; Jorge Bustamante, intendente de San Roque; Miguel Moreno, Pte. Comunal Casa Grande; Maricel Sánchez, Pta. Comunal Charbonier; Miguel Maldonado, vicepresidente del PJ Punilla; y Marcelo Rodríguez, presidente del PJ de Huerta Grande.

P.: Bueno… descartadas mis esperanzas de que me pasara el dato que estaba esperando… Pero anoté igual… ¿qué es esto?

I.: Son los asistentes a un encuentro que tuvo lugar en Huerta Grande y sirvió para consolidar la unidad que el Partido Justicialista de Punilla viene mostrando en los últimos meses, manifestándose en una sintonía fina entre los intendentes y jefes comunales peronistas de la región. Los participantes expresaron su respaldo a la gestión provincial de Llaryora, y empezaron las conversaciones respecto de cómo abordar el desafío electoral de octubre.

P.: Qué tal…

I.: La jornada dejó en claro que el peronismo de Punilla está unido, activo y comprometido con los desafíos de este tiempo, atento a la defensa de los intereses del pueblo cordobés.

A uno que sondearon varios, les dijo que ‘no’ y va por más

El informante de Alta Córdoba estaba tranquilo en un bar de la esquina de la plaza del barrio cuando decidió disparar la foto por WhatsApp.

Informante: Ahí va la foto. Juan Manuel Cavagliatto, el presidente de Instituto al que sondearon de dos armados distintos para esta elección y a ambos les dijo que no.

Periodista: Bueno, está agrandado.

I: No, él está mucho más flaco.

P: No se haga el vivo, le digo a usted.

I: Ah. Lo que pasa es que lo llamaron, creían que era un trámite y el hombre se mantuvo firme. Es más, esa foto que le mando con los chicos del jardín, alumnos del colegio podría ser de campaña… pero de su propia reelección. Recuerde que va por un mandato más. Igual, los de la política tradicional lo siguen mirando. Abrazo.