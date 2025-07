La recaudación creció un 90%: EMOS e Inmobiliario repuntaron

Por Julieta Fernández

Más de la mitad de los ingresos del Municipio proviene de los propios tributos y, en términos generales, la recaudación de junio del 2025 representó una mejora en relación a junio del 2024. Los ingresos correspondientes a los tributos municipales crecieron un 90,7% y las principales mejoras se advirtieron en EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias) que creció un 211% y el Impuesto Inmobiliario, con un 204%.

El informe de recaudación publicado por la secretaría de Economía indica que la recaudación acumulada al último mes de junio está conformada en su mayor parte (34,5%) por la tasa de Comercio e Industria. En segundo lugar, se encuentra el servicio de agua y cloacas de EMOS (20,5%) y el Impuesto Inmobiliario que representó un 13,9% del total de la recaudación. Luego se ubica el Fondo de Obras Públicas con un 11,2%; el impuesto automotor con un 7,1% y el impuesto FODIS (Fondo de Desarrollo Institucional y Social) que representa un 5% de esa recaudación.

Cabe mencionar que el ítem que tuvo una mayor variación porcentual interanual dentro de la recaudación municipal fue “Otras contribuciones”, que aumentó un 945% (aunque representa un 5,7% de la estructura de ingresos propios) y le siguió el ítem “Tasas” que creció un 230% y representa un 2% de la recaudación.

Ahora bien, entre los tributos que representan una mayor “porción de la torta”, EMOS creció un 211% interanualmente y la contribución sobre Inmuebles, un 204%. El impuesto automotor creció un 48% y apenas superó la inflación interanual (que ronda el 45%). El Fondo de Obras Públicas se incrementó un 70% y El FODIS, un 42% en comparación a junio del año pasado. Nuevamente, se replica lo que advierten hace varios meses desde la gestión municipal: la recaudación de Comercio e Industria solo se ha incrementado un 50% en comparación a junio del 2024. Aunque eso superaría el Indice de Precios al Consumidor en los últimos 12 meses, desde la gestión municipal no consideraría esta cifra como una mejora contundente, ya que en el primer semestre del 2025, el ítem de Comercio e Industria creció apenas un 28%.

Equilibrio fiscal

Es notable que, más allá de seguir hablando de eficiencia y ordenamiento del Estado, el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal no parece ya no parece estar en el centro del discurso. Al menos no en el corto plazo. En medio de recortes por parte del gobierno nacional, el mensaje del intendente ha versado en cuestiones como la contención social y el ordenamiento de la estructura del Estado. En su primer año de gestión, De Rivas transitó prácticamente tres trimestres consecutivos con déficit. En el primer trimestre de este año, solo se advirtió una leve mejora: un 7% de superávit que no fue celebrado, ya que la gestión peronista venía de períodos en los que dicho superávit llegaba al 23% (por ejemplo, en el primer trimestre del 2024) o incluso al 32% (el primer trimestre del 2022).

Por lo pronto, se nota que la gestión municipal, post primer aniversario, ha apelado a resaltar el “achique” de la estructura en cuanto al personal de gabinete y la baja de aproximadamente 190 contratos, así como la reducción de gastos de alquileres de oficinas municipales y otros gastos corrientes que, según ha indicado el propio intendente, traerían un ahorro mensual de $800 millones. No obstante, con la caída de la recaudación de Comercio e Industria y la baja en la coparticipación, la gestión aún no tiene mucho que celebrar en términos económicos aunque aseguran que la meta del equilibrio fiscal sostenido sigue siendo clave en el “ordenamiento del Estado” que trazó el intendente en su discurso de apertura de sesiones.